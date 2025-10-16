ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Τσάρλι Πουθ θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - Το ανακοίνωσε μέσα από το νέο του βιντεοκλίπ

Η σύζυγος του 34χρονου τραγουδιστή εμφανίζεται στο πλευρό του στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Changes»

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή του Τσάρλι Πουθ. Ο 34χρονος τραγουδιστής θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας, με τον ίδιο να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση μέσα από το βιντεοκλίπ του καινούργιου του τραγουδιού που φέρει τον τίτλο «Changes».

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Πουθ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα του βιντεοκλίπ, στο οποίο κάνει την εμφάνισή της η σύζυγός του, Μπρουκ Σανσόουν.

Στο κλιπ, ο Τσάρλι Πουθ φαίνεται να στέκεται δίπλα στη γυναίκα του, η οποία φοράει ένα κόκκινο πουλόβερ και τοποθετεί τα χέρια της στην κοιλιά της. Ο τραγουδιστής την κοιτάζει και βάζει τα χέρια του πάνω στα δικά της, ενώ της χαμογελάει.

Σε δελτίο Τύπου για το «Changes» αναφέρεται ότι στο βιντεοκλίπ ο Πουθ «στοχάζεται σχετικά με τις ''Αλλαγές'' τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με ένα γλυκό cameo από τη σύζυγό του, Μπρουκ Σανσόουν».

Σε ανάρτησή του στο Instagram πριν από μερικές μέρες, ο Πουθ είχε εξομολογηθεί ότι ανυπομονούσε να παρουσιάσει το νέο του τραγούδι, επειδή, όπως είχε γράψει, ήταν «ο ιδανικός τρόπος να σας φέρω όλους κοντά στο πιο όμορφο, πολύχρωμο κομμάτι της ζωής μου» προσθέτοντας «Σύντομα θα καταλάβετε γιατί...».

