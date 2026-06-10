Ideal: Γιατί ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου διαθέτει το 29,92% αλλά παραμένει στα Attica
Ideal: Γιατί ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου διαθέτει το 29,92% αλλά παραμένει στα Attica
Η δημόσια εγγραφή των Attica ανοίγει στις 25 Ιουνίου, με την Ideal να παραμένει βασικός μέτοχος και να ποντάρει σε μια αγορά που μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 2030 - Οι επενδύσεις των 35 εκατ. ευρώ, το luxury floor στο City Link και η επέκταση στο Ελληνικό
Από το City Link της Πανεπιστημίου μέχρι τη Riviera Galleria στο Ελληνικό, τα Attica Πολυκαταστήματα ετοιμάζονται να επενδύσουν 35 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια σε μια αγορά που η διοίκησή τους εκτιμά ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας. Νέα beauty stores, luxury boutiques διεθνών οίκων, αναβαθμισμένοι χώροι φιλοξενίας και ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του μεγαλύτερου παίκτη της premium λιανικής συνθέτουν το αφήγημα ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας.
Το σχέδιο, το οποίο είχε περιγράψει πρόσφατα στο Business Stories ο διευθύνων σύμβουλος των Attica Δημοσθένης Μπούμης, παρουσιάστηκε πλέον και επισήμως στους επενδυτές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ideal Holdings για τη διάθεση έως και 18 εκατ. μετοχών ή ποσοστού 29,92% της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς. Η δημόσια εγγραφή έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 25 έως 27 Ιουνίου και θα ανοίξει τον δρόμο για την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την Ideal να παραμένει βασικός μέτοχος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
«Μας αρέσει η επένδυση και θέλουμε να την κρατήσουμε», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί ο όμιλος προχωρά στη διάθεση μέρους της συμμετοχής του την ίδια στιγμή που παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030. Ένα σχέδιο που προβλέπει αύξηση του μεριδίου αγοράς των Attica από το 11% στο 15%-16%, σε μια αγορά premium και luxury προϊόντων που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το σχέδιο, το οποίο είχε περιγράψει πρόσφατα στο Business Stories ο διευθύνων σύμβουλος των Attica Δημοσθένης Μπούμης, παρουσιάστηκε πλέον και επισήμως στους επενδυτές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ideal Holdings για τη διάθεση έως και 18 εκατ. μετοχών ή ποσοστού 29,92% της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς. Η δημόσια εγγραφή έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 25 έως 27 Ιουνίου και θα ανοίξει τον δρόμο για την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την Ideal να παραμένει βασικός μέτοχος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
«Μας αρέσει η επένδυση και θέλουμε να την κρατήσουμε», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί ο όμιλος προχωρά στη διάθεση μέρους της συμμετοχής του την ίδια στιγμή που παρουσιάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030. Ένα σχέδιο που προβλέπει αύξηση του μεριδίου αγοράς των Attica από το 11% στο 15%-16%, σε μια αγορά premium και luxury προϊόντων που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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