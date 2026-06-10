Ideal: Γιατί ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου διαθέτει το 29,92% αλλά παραμένει στα Attica

Η δημόσια εγγραφή των Attica ανοίγει στις 25 Ιουνίου, με την Ideal να παραμένει βασικός μέτοχος και να ποντάρει σε μια αγορά που μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 2030 - Οι επενδύσεις των 35 εκατ. ευρώ, το luxury floor στο City Link και η επέκταση στο Ελληνικό