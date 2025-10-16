Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα σώσουν. Τα ακρωτηρίασαν και τα δύο κάτω από τα γόνατα. «Ξυπνούσε και με ρωτούσε “Γιατί τους άφησες να μου τα κόψουν;”» θυμάται με δάκρυα. Δεν έχει τη δύναμη να απαντήσει. Ο Ζάχερ ονειρεύεται να αποκτήσει προσθετικά πόδια. «Θέλω μόνο να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου. Αυτό θέλω» λέει.Τα παιδιά του Χαρτούμ έχουν χάσει όχι μόνο την παιδικότητά τους, αλλά και κάθε ασφαλή χώρο για παιχνίδι. Σχολεία, γήπεδα και πάρκα έχουν ισοπεδωθεί.Ο 16χρονος Άχμεντ περιπλανιέται σε ένα κατεστραμμένο λούνα παρκ, όπου κάποτε γελούσε με τα αδέλφια του. Τώρα καθαρίζει τα ερείπια για να ζήσει, κερδίζοντας 50 δολάρια τον μήνα. Έχει χάσει την επαφή με έξι αδέλφια του και δεν ξέρει αν είναι ζωντανά.«Έχω βρει τα λείψανα 15 ανθρώπων εδώ» λέει, δείχνοντας ένα οστό. «Αυτό είναι ένα πόδι, σαν το δικό μου». «Δεν ονειρεύομαι πια τίποτα. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω».Η καταστροφή των σχολείων έβαλε τέλος στην εκπαίδευση εκατομμυρίων παιδιών. Ο Ζάχερ, όμως, είναι από τους τυχερούς. Φοιτά σε μια αυτοσχέδια τάξη μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, που λειτουργεί χάρη σε εθελοντές. Τα παιδιά απαντούν, τραγουδούν, γελούν -ακόμη και τα άτακτα δεν λείπουν.Η δασκάλα τους, η κυρία Αμάλ, διδάσκει εδώ και 45 χρόνια. «Δεν έχω ξαναδεί παιδιά τόσο τραυματισμένα ψυχικά» διηγείται. «Μιλούν τη γλώσσα των πολιτοφυλακών, είναι επιθετικά, ανήσυχα». Πολλά έρχονται νηστικά, χωρίς ψωμί, γάλα ή λάδι στο σπίτι. Κι όμως, μέσα στην απόγνωση, οι μικρές στιγμές χαράς παραμένουν.Ο Ζάχερ σέρνεται στα γόνατά του για να παίξει ποδόσφαιρο, αδιαφορώντας για τον πόνο. «Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης» λέει χαμογελώντας. «Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Βινίσιους». Παρότι κάθε κίνηση τον πληγώνει, το παιχνίδι του δίνει ζωή: «Μακάρι να με φτιάξουν, ώστε να μπορώ να περπατήσω σπίτι και να πάω σχολείο»...