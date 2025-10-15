«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες, επισήμανε ο πρωθυπουργός, με αφορμή τις μειώσεις 8% που εφαρμόζονται από σήμερα σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ