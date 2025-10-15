«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες, επισήμανε ο πρωθυπουργός, με αφορμή τις μειώσεις 8% που εφαρμόζονται από σήμερα σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ
Για τη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς σε σούπερ μάρκετ, που ξεκίνησε από σήμερα, χάρη σε πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα καταστήματα και τους προμηθευτές τους, μίλησε σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γ' αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού» δήλωσε στο βίντεό του ο κ. Μητσοτάκης.
