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Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά
Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά
Αφού το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (11/6), όταν κατά τη διάρκεια δρομολογίου από την Κω προς τον Πειραιά ένας 71χρονος επιβάτης επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας έχασε τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
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