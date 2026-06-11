Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Επιβάτης Πλοίο Λιμάνι Πειραιά Νεκρός

Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά

Αφού το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (11/6), όταν κατά τη διάρκεια δρομολογίου από την Κω προς τον Πειραιά ένας 71χρονος επιβάτης επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

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