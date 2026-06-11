Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά

Αφού το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του