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Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο θρύλος της Λίβερπουλ με αυτόν της Μπάγερν είναι επίσημοι προσκεκλημένοι της FIFA για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική
Η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα στις 22:00 στο «Αζτέκα» με το ματς του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική, όπως ακριβώς και το 2010.
Επίσημη προσκεκλημένοι είναι και δύο παλαιότεροι αντίπαλοι, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Τόμας Μίλερ.
Οι δύο τους είναι προσκεκλημένοι από τη FIFA και θα παρακολουθήσουν τη μεγάλη πρεμιέρα, μαζί με τον άλλοτε στόπερ της Εθνικής Γερμανίας, Άντριχ.
Ο Γερμανός θρύλος της Λίβερπουλ ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι του στο Μεξικό και την προσμονή του να ζήσει αυτή την εμπειρία.
Μάλιστα ανέβασε και βίντεο με τον Τόμας Μίλερ που σχολιάζουν τα επίσημα ρούχα που θα φορέσουν στον βραδινό αγώνα.
Επίσημη προσκεκλημένοι είναι και δύο παλαιότεροι αντίπαλοι, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Τόμας Μίλερ.
Οι δύο τους είναι προσκεκλημένοι από τη FIFA και θα παρακολουθήσουν τη μεγάλη πρεμιέρα, μαζί με τον άλλοτε στόπερ της Εθνικής Γερμανίας, Άντριχ.
Ο Γερμανός θρύλος της Λίβερπουλ ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι του στο Μεξικό και την προσμονή του να ζήσει αυτή την εμπειρία.
Μάλιστα ανέβασε και βίντεο με τον Τόμας Μίλερ που σχολιάζουν τα επίσημα ρούχα που θα φορέσουν στον βραδινό αγώνα.
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