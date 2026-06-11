Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο θρύλος της Λίβερπουλ με αυτόν της Μπάγερν είναι επίσημοι προσκεκλημένοι της FIFA για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική