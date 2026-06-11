Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Γιούργκεν Κλοπ Τόμας Μίλερ Μεξικό Μουντιάλ 2026

Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο θρύλος της Λίβερπουλ με αυτόν της Μπάγερν είναι επίσημοι προσκεκλημένοι της FIFA για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική

Κλοπ και Μίλερ μαζί στο Μεξικό για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα στις 22:00 στο «Αζτέκα» με το ματς του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική, όπως ακριβώς και το 2010. 

Επίσημη προσκεκλημένοι είναι και δύο παλαιότεροι αντίπαλοι, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Τόμας Μίλερ

Οι δύο τους είναι προσκεκλημένοι από τη FIFA και θα παρακολουθήσουν τη μεγάλη πρεμιέρα, μαζί με τον άλλοτε στόπερ της Εθνικής Γερμανίας, Άντριχ. 

Ο Γερμανός θρύλος της Λίβερπουλ ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι του στο Μεξικό και την προσμονή του να ζήσει αυτή την εμπειρία. 

Μάλιστα ανέβασε και βίντεο με τον Τόμας Μίλερ που σχολιάζουν τα επίσημα ρούχα που θα φορέσουν στον βραδινό αγώνα. 


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jürgen Klopp (@kloppo)

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jürgen Klopp (@kloppo)


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jürgen Klopp (@kloppo)

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