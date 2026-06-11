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Σοβαρός τραυματισμός 62χρονου τουρίστα για μια selfie στην Λευκάδα, έπεσε από βράχο
Σοβαρός τραυματισμός 62χρονου τουρίστα για μια selfie στην Λευκάδα, έπεσε από βράχο
Θα διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, μετά από πτώση σε βράχο στην περιοχή της Καρυάς, κατά την προσπάθειά του να τραβήξει φωτογραφία selfie με θέα το τοπίο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο της Καρυάς και επιχείρησε να πλησιάσει την άκρη ενός βράχου για να αποτυπώσει τη θέα. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο.
Ο 62χρονος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκριναν ότι χρειάζεται άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε στο σημείο της Καρυάς και επιχείρησε να πλησιάσει την άκρη ενός βράχου για να αποτυπώσει τη θέα. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο.
Ο 62χρονος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκριναν ότι χρειάζεται άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.
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