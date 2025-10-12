Συντετριμμένος από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον ο Γούντι Άλεν, δεν ήξερε ότι ήταν άρρωστη - Η γνωριμία και η σχέση ζωής
Ο 89χρονος σκηνοθέτης βιώνει βαθιά θλίψη μετά τον ξαφνικό θάνατο της πρώην συντρόφου και μούσας του με την οποία τον συνέδεε σχέση ζωής και αλληλοσεβασμού
Συντετριμμένος είναι ο Γούντι Άλεν μετά τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον, της γυναίκας που υπήρξε τόσο πρώην σύντροφός του όσο και στενή συνεργάτιδα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του. Η 79χρονη ηθοποιός πέθανε στην Καλιφόρνια, και σύμφωνα με το περιοδικό People, ο 89χρονος σκηνοθέτης «έχει συγκλονιστεί» από την απώλειά της.
«Ήταν έκπληκτος και βαθιά στενοχωρημένος»Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, ο Άλεν δεν γνώριζε τίποτα για τα προβλήματα υγείας της Κίτον, τα οποία επιδεινώθηκαν ραγδαία τους τελευταίους μήνες. «Ήταν έκπληκτος. Δεν είχε ιδέα ότι ήταν άρρωστη», ανέφερε η πηγή. «Είναι εξαιρετικά αναστατωμένος, βαθιά στενοχωρημένος και συγκλονισμένος. Ο θάνατός της τον έκανε να σκεφτεί τη δική του θνητότητα».
Ένας δεσμός που ξεκίνησε από το θέατροΗ γνωριμία τους χρονολογείται από το 1969, όταν η Κίτον πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Allen Play It Again, Sam στο Broadway. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι, και παρότι η σχέση τους κράτησε λίγα χρόνια, η επαγγελματική τους σύνδεση εξελίχθηκε σε μια από τις πιο δημιουργικές συνεργασίες του Χόλιγουντ.
Το 1977 γύρισαν μαζί το θρυλικό Annie Hall, για το οποίο η Κίτον κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, υποδυόμενη έναν χαρακτήρα που έφερε ακόμα και το όνομά της. Ο Άλεν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής του έμπνευσης «γεννήθηκε μέσα από εκείνη».
Παρά τις αντιπαραθέσεις που σκίασαν την καριέρα του Άλεν, η Κίτον δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει. Το 2018, εν μέσω του κινήματος #MeToo και των κατηγοριών εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης Ντίλαν Φάροου, η Κίτον τον υπερασπίστηκε δημόσια. «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω», είχε γράψει στο Twitter.
Αλληλοστήριξη μέσα στα χρόνια
Η ίδια παρέμεινε δίπλα του και όταν αποκαλύφθηκε η σχέση του με τη θετή κόρη της Μία Φάροου, Soon-Yi Previn, με την οποία ο Άλεν παντρεύτηκε το 1997. Σύμφωνα με πηγή, «η Νταϊάν δεν πίστευε πως οι κατηγορίες μπορούσαν να ακυρώσουν τη σπουδαιότητα του έργου του. Για εκείνη, το ταλέντο και η φιλία τους ήταν πάνω απ’ όλα».
«Ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση της ζωής μου»Ο Γούντι Άλεν δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για εκείνη. Το 2017, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για να την τιμήσει στο AFI Life Achievement Award. «Από τη στιγμή που τη γνώρισα, αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για μένα», είπε τότε. «Πολλά από όσα έχω πετύχει τα οφείλω σε εκείνη. Βλέπω τη ζωή μέσα από τα δικά της μάτια. Είναι πραγματικά μια γυναίκα που ξεχωρίζει σε όλα όσα κάνει». Η Κίτον υπήρξε για τον Άλεν κάτι παραπάνω από συνεργάτιδα — ήταν η μούσα του, η φωνή που καθόρισε το ύφος του και η ψυχή πίσω από μερικές από τις πιο αγαπημένες του ταινίες.
Ένας αποχαιρετισμός με σεβασμό και νοσταλγίαΗ απώλεια της Κίτον σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο σημαντικές δημιουργικές σχέσεις του αμερικανικού κινηματογράφου. Παρά τη σιωπή του, ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το περιβάλλον του, «νιώθει βαθύ πένθος αλλά και ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε τη ζωή και την τέχνη του με μια τόσο ξεχωριστή γυναίκα».
