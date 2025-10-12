Συντετριμμένος από τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον ο Γούντι Άλεν, δεν ήξερε ότι ήταν άρρωστη - Η γνωριμία και η σχέση ζωής

«Ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση της ζωής μου»

Ένας αποχαιρετισμός με σεβασμό και νοσταλγία

Ο Γούντι Άλεν δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για εκείνη. Το 2017, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για να την τιμήσει στο AFI Life Achievement Award. «Από τη στιγμή που τη γνώρισα, αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για μένα», είπε τότε. «Πολλά από όσα έχω πετύχει τα οφείλω σε εκείνη. Βλέπω τη ζωή μέσα από τα δικά της μάτια. Είναι πραγματικά μια γυναίκα που ξεχωρίζει σε όλα όσα κάνει». Η Κίτον υπήρξε για τον Άλεν κάτι παραπάνω από συνεργάτιδα — ήταν η μούσα του, η φωνή που καθόρισε το ύφος του και η ψυχή πίσω από μερικές από τις πιο αγαπημένες του ταινίες.Η απώλεια της Κίτον σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο σημαντικές δημιουργικές σχέσεις του αμερικανικού κινηματογράφου. Παρά τη σιωπή του, ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το περιβάλλον του, «νιώθει βαθύ πένθος αλλά και ευγνωμοσύνη που μοιράστηκε τη ζωή και την τέχνη του με μια τόσο ξεχωριστή γυναίκα».