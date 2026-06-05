Μπακογιάννη για Σουφλιά: Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος

Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Γιώργο Σουφλιά.

Ο Γιώργος υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης.

Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος. Μας συνέδεε φιλία και πολλά χρόνια κοινής διαδρομής και αγώνων για την… pic.twitter.com/u9Grc3dTw8