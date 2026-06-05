Μπακογιάννη για Σουφλιά: Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ντόρα Μπακογιάννη γιώργος σουφλιάς πολιτικός Θάνατος

Μπακογιάννη για Σουφλιά: Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος

Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Γιώργο Σουφλιά, υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης, έγραψε στην ανάρτησή της η κα Μπακογιάννη

Μπακογιάννη για Σουφλιά: Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος
Την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε με ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη. «Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης.  Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος», έγραψε μεταξύ άλλων η κα Μπακογιάννη.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Γιώργο Σουφλιά.
Ο Γιώργος υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης.
Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος. Μας συνέδεε φιλία και πολλά χρόνια κοινής διαδρομής και αγώνων για την
@neademokratia και τον τόπο. Στην οικογένειά του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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