Κλέλια Ρένεση για την κόρη της: Είναι μεγάλο σχολείο, μεγάλη δασκάλα

«Για να μπορεί να καταλαβαίνει ότι πρώτον δεν είναι μόνη της ποτέ, όπως κι αν βρεθεί στη ζωή της. Υπάρχει ένα σύμπαν ολόκληρο γύρω της, το οποίο στελεχώνει την ύπαρξη της. Είναι ίδια. Δηλαδή και το δέντρο δίπλα και το ποτάμι, οπότε προσέχουμε τα πάντα σαν να είμαστε εμείς», συμπλήρωσε.

Στη σχέση της με την εξάχρονη κόρη της,, αναφέρθηκε η Κλέλια Ρένεση . Η ηθοποιός τόνισε πως το παιδί της είναι για εκείνη ένα «μεγάλο σχολείο» και μια «μεγάλη δασκάλα», έχοντας μάθει πολλά από εκείνη. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμές της καθημερινότητάς τους.Η Κλέλια Ρένεση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, και έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στο παιδί της. «Η κόρη μου έφτασε εξάρι, μεγάλο σχολείο… Μεγάλη δασκάλα… Πες, ας πούμε, πως είναι Ιστορία και εγώ διαβάζω κάθε μέρα την Ιστορία, φτάνει το διαγώνισμα και αυτή μου δίνει διαγώνισμα Μαθηματικών. Δεν βγάζεις άκρη», μοιράστηκε.Αναφερόμενη στον ρόλο της ως μητέρα και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει την κόρη της, η ηθοποιός εξήγησε ότι ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση: «Έχω μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα. Από τον θάμνο, που είναι έξω από το σπίτι μας, τα λουλούδια, τα φυτά, τα δέντρα, την ύπαρξη ολόκληρη, ό,τι είναι ζωντανό, ό,τι εισπνέει, ό,τι εκπνέει, μας αφορά. Μας αφορά γιατί όλοι είμαστε ένα. Όλη αυτή είναι μια συνολική προσέγγιση που κάνω προς το παιδί».