Bitcoin: Πάνω από 1 τρισ. δολάρια χάθηκε μέσα σε οκτώ μήνες – Τι συμβαίνει με το κρυπτονόμισμα
Bitcoin: Πάνω από 1 τρισ. δολάρια χάθηκε μέσα σε οκτώ μήνες – Τι συμβαίνει με το κρυπτονόμισμα
Οι επενδυτές φαίνεται επανεξετάζουν τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και έντονου ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη
Από τότε που κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 126.000 δολάρια το περασμένο φθινόπωρο, το bitcoin έχει υποχωρήσει σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 60.000 δολάρια, έπειτα από διαδοχικά κύματα πωλήσεων. Η πτώση αυτή έχει διαγράψει περισσότερα από 1,2 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε οκτώ μήνες και έχει εξαλείψει όλα τα κέρδη που είχαν καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Την Παρασκευή, το bitcoin υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από λίγο πριν από την επανεκλογή του Τραμπ το 2024.
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεταστροφή σε σχέση με την αρχή της θητείας του, όταν οι προσδοκίες για μια πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα κυβέρνηση είχαν τροφοδοτήσει ένα ράλι που οδήγησε το bitcoin σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές, το bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 100.000 δολαρίων, μεταδίδει το CNN.
Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα έχει έκτοτε αλλάξει. Το κρυπτονόμισμα υποχωρεί σχεδόν 30% από την αρχή του έτους και περισσότερο από 6% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 ενισχύεται σχεδόν κατά 10% φέτος και κατά 30% από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.
Η οκτάμηνη αδυναμία του bitcoin μετά το τελευταίο ιστορικό υψηλό έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις, ενώ άλλοι επανεξετάζουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κρυπτονομίσματα σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
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Την Παρασκευή, το bitcoin υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από λίγο πριν από την επανεκλογή του Τραμπ το 2024.
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεταστροφή σε σχέση με την αρχή της θητείας του, όταν οι προσδοκίες για μια πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα κυβέρνηση είχαν τροφοδοτήσει ένα ράλι που οδήγησε το bitcoin σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές, το bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 100.000 δολαρίων, μεταδίδει το CNN.
Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα έχει έκτοτε αλλάξει. Το κρυπτονόμισμα υποχωρεί σχεδόν 30% από την αρχή του έτους και περισσότερο από 6% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 ενισχύεται σχεδόν κατά 10% φέτος και κατά 30% από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.
Η οκτάμηνη αδυναμία του bitcoin μετά το τελευταίο ιστορικό υψηλό έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις, ενώ άλλοι επανεξετάζουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κρυπτονομίσματα σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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