Ξεκινάει η μάχη του ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα και Καρυστιανού στις γειτονιές του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
Ξεκινάει η μάχη του ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα και Καρυστιανού στις γειτονιές του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης
Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καρυστιανού ξεκινούν περιοδείες και επαφές και διεκδικούν ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου και δυσαρεστημένους της ΝΔ
Επιχείρηση προσέλκυσης ψηφοφόρων του κεντροαριστερού χώρου αλλά και των δυσαρεστημένων της ΝΔ βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από τα νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.
Με διαφορά λίγων ωρών, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού θα βρίσκονται στις γειτονιές του Πειραιά, διεκδικώντας «γέφυρες» επικοινωνίας με τα εκλογικά κοινά, στα οποία εκτιμούν ότι μπορεί να διεισδύσουν και να εξασφαλίσουν ψήφους εμπιστοσύνης στις προσεχείς εκλογές. Έτσι σήμερα το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προγραμματίσει να μιλήσει με νέες και νέους στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα- σε μια περιοχή δηλαδή, όπου το ΠΑΣΟΚ καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την πανελλαδική του δύναμη. Άλλωστε τα χρόνια της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ είδε να χάνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πολλές ποσοστιαίες μονάδες και την ευρεία απήχησή του στην Α’ και στη Β’ Πειραιά, όπου ούτε στις δεύτερες κάλπες του 2023 εξέλεξε βουλευτές.
Η Μαρία Καρυστιανού δίνει έμφαση στην προσέγγιση του κοινού στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά και λέγεται ότι το επιτελείο της έχει προσεγγίσει αρκετά στελέχη –κυρίως από την αυτοδιοίκηση- προσκαλώντας τους στην «Ελπίδα». Έτσι το Σάββατο το βράδυ η κυρία Καρυστιανού, σε μια πρώτη εμφάνιση στη Β’ Πειραιά, θα παραστεί σε εκδήλωση- χορευτική παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ» στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Πέραμα.
Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδειών από τη Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά, και κυρίως που μετακινήθηκαν μαζικά από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Δεν είναι τυχαίο που στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν σήμερα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπου και σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο θα επιστρέψει σύντομα.
Τα τρία κόμματα εκτιμάται ότι θα δώσουν σκληρή μάχη και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν’ όψει και των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο των επιτελείων τους μπαίνουν η Α’ και η Β’ Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρίσκεται από αύριο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής της περιοχής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποδέχθηκε στο κόμμα τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά. Ο επί πολλά χρόνια βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε πρόσφατα από το «κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» καταγγέλλοντας τις πρακτικές της Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Καστανίδης, ο οποίος διατηρεί ισχυρές δυνάμεις υποστηρικτών του στη Θεσσαλονίκη, δέχεται κρούσεις για την κάθοδό του από άλλα κόμματα, όπως από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε έχει ήδη στο επιτελείο του τον πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Σαουλίδη, ενώ γνωρίζοντας την ιδιαίτερη απήχηση της Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές ετοιμάζεται για τη δική του μάχη με ένα πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών. Θέλει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που έχασε στις εκλογές του 2019 και του 2023, όταν και «παραμέρισε» από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Χαριλάου Τρικούπη δίνει βάρος στον «πόλεμο» της Αττικής, όπου τα ποσοστά της παρέμειναν μονοψήφια και στις εκλογές του 2023. Την ίδια ώρα προσπαθεί να αποφύγει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τη μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα Τσίπρα αντιμετωπίστηκαν με «προειδοποιήσεις», ενώ αρκετοί εισηγήθηκαν τη διαγραφή του Δημάρχου. Αίσθηση προκάλεσε και η προχθεσινή παρέμβαση του Νίκου Παπανδρέου ο οποίος ωστόσο μίλησε για την ανάγκη διαλόγου για συνεργασίες, αφού περάσει η βραδιά των εκλογών και στο ΠΑΣΟΚ γίνει ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε την ανάγκη να ερωτηθεί ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του, μεταξύ του πρώτου και του πιθανού δεύτερου γύρου των εκλογών. «Οι αποφάσεις του Συνεδρίου αλλάζουν μετά από τις αποφάσεις Συνεδρίου», δήλωσε μεταξύ άλλων χθες στο Action 24, o Παύλος Χρηστίδης θέλοντας να κλείσει τη συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας την απόφαση του κόμματος να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ.
Με διαφορά λίγων ωρών, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού θα βρίσκονται στις γειτονιές του Πειραιά, διεκδικώντας «γέφυρες» επικοινωνίας με τα εκλογικά κοινά, στα οποία εκτιμούν ότι μπορεί να διεισδύσουν και να εξασφαλίσουν ψήφους εμπιστοσύνης στις προσεχείς εκλογές. Έτσι σήμερα το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προγραμματίσει να μιλήσει με νέες και νέους στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα- σε μια περιοχή δηλαδή, όπου το ΠΑΣΟΚ καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με την πανελλαδική του δύναμη. Άλλωστε τα χρόνια της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ είδε να χάνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα πολλές ποσοστιαίες μονάδες και την ευρεία απήχησή του στην Α’ και στη Β’ Πειραιά, όπου ούτε στις δεύτερες κάλπες του 2023 εξέλεξε βουλευτές.
Η Μαρία Καρυστιανού δίνει έμφαση στην προσέγγιση του κοινού στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά και λέγεται ότι το επιτελείο της έχει προσεγγίσει αρκετά στελέχη –κυρίως από την αυτοδιοίκηση- προσκαλώντας τους στην «Ελπίδα». Έτσι το Σάββατο το βράδυ η κυρία Καρυστιανού, σε μια πρώτη εμφάνιση στη Β’ Πειραιά, θα παραστεί σε εκδήλωση- χορευτική παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ» στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Πέραμα.
Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδειών από τη Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά, και κυρίως που μετακινήθηκαν μαζικά από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Δεν είναι τυχαίο που στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν σήμερα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όπου και σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο θα επιστρέψει σύντομα.
Τα τρία κόμματα εκτιμάται ότι θα δώσουν σκληρή μάχη και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν’ όψει και των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο των επιτελείων τους μπαίνουν η Α’ και η Β’ Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρίσκεται από αύριο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής της περιοχής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποδέχθηκε στο κόμμα τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά. Ο επί πολλά χρόνια βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε πρόσφατα από το «κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» καταγγέλλοντας τις πρακτικές της Χαριλάου Τρικούπη. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Καστανίδης, ο οποίος διατηρεί ισχυρές δυνάμεις υποστηρικτών του στη Θεσσαλονίκη, δέχεται κρούσεις για την κάθοδό του από άλλα κόμματα, όπως από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε έχει ήδη στο επιτελείο του τον πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Σαουλίδη, ενώ γνωρίζοντας την ιδιαίτερη απήχηση της Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές ετοιμάζεται για τη δική του μάχη με ένα πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών. Θέλει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που έχασε στις εκλογές του 2019 και του 2023, όταν και «παραμέρισε» από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Χαριλάου Τρικούπη δίνει βάρος στον «πόλεμο» της Αττικής, όπου τα ποσοστά της παρέμειναν μονοψήφια και στις εκλογές του 2023. Την ίδια ώρα προσπαθεί να αποφύγει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τη μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα Τσίπρα αντιμετωπίστηκαν με «προειδοποιήσεις», ενώ αρκετοί εισηγήθηκαν τη διαγραφή του Δημάρχου. Αίσθηση προκάλεσε και η προχθεσινή παρέμβαση του Νίκου Παπανδρέου ο οποίος ωστόσο μίλησε για την ανάγκη διαλόγου για συνεργασίες, αφού περάσει η βραδιά των εκλογών και στο ΠΑΣΟΚ γίνει ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε την ανάγκη να ερωτηθεί ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του, μεταξύ του πρώτου και του πιθανού δεύτερου γύρου των εκλογών. «Οι αποφάσεις του Συνεδρίου αλλάζουν μετά από τις αποφάσεις Συνεδρίου», δήλωσε μεταξύ άλλων χθες στο Action 24, o Παύλος Χρηστίδης θέλοντας να κλείσει τη συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας την απόφαση του κόμματος να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ.
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