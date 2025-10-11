Sia: Ο εν διαστάσει σύζυγός της ζητά διατροφή ύψους 250.000 δολαρίων

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπερνάρντ, το ζευγάρι διέθετε πολυτελή κατοικία στο Λος Άντζελες, με προσωπικό που απαρτιζόταν από δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων μπάτλερ, προσωπικοί σεφ, στυλίστας, δύο μασέρ, τεχνικός πληροφορικής και οικονόμος. Εκτιμά επίσης ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης κυμαίνονταν μεταξύ 400.000 και 500.000 δολαρίων.

Διατροφή ύψους 250.000 δολαρίων ζητά από τη Sia ο εν διαστάσει σύζυγός της. Οαιτείται να του καταβάλλεται το συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, αλλά δεν σταματά εκεί. Ζητά επιπλέον 300.000 δολάρια για να καλύψει τα δικηγορικά του έξοδα.Η 50χρονη τραγουδίστρια είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Μάρτιο, μετά από δύο χρόνια γάμου και την απόκτηση ενός γιου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» και ο Μπερνάρντ υποστηρίζει ότι στο διάστημα που ήταν μαζί δεν λυπήθηκαν τα έξοδα όσον αφορά στον τρόπο ζωής τους.Ο εν διαστάσει σύζυγος της Sia εξήγησε ότι είναι άνεργος από τον Απρίλιο και ότι δεν έχει κάποια πηγή εισοδήματος, καθώς η Sia διέκοψε κάθε χρηματοδότηση της κοινής τους επιχείρησης, Modern Medicine, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του.Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν τον Δεκέμβριο του 2021 και παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή το 2023 στο Πορτοφίνο της Ιταλίας. Η τοποθεσία είχε συναισθηματική αξία, καθώς ήταν το ίδιο μέρος όπου η φίλη της Sia, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, είχε ανταλλάξει όρκους αγάπης με τον Τράβις Μπάρκερ.Δύο χρόνια αργότερα όμως, η Sia αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση τους, προχωρώντας στην κατάθεση αίτησης διαζυγίου, ζητώντας την αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού τους. Ωστόσο, εμφανιζόταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο ο Νταν Μπερνάρντ να έχει δικαιώματα να το επισκεφτεί.