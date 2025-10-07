Σταμάτης Κραουνάκης: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το άλμπουμ «Ανθρώπων Έργα» - Αλλάξαμε τη ζωή της νύχτας
Σταμάτης Κραουνάκης: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το άλμπουμ «Ανθρώπων Έργα» - Αλλάξαμε τη ζωή της νύχτας
Ο συνθέτης διηγήθηκε ένα περιστατικό που έζησε με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου
Σε ένα καθοριστικό ορόσημο της καλλιτεχνικής του πορείας αναφέρθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο συνθέτης μίλησε για τη διαδικασία της δημιουργίας του θρυλικού άλμπουμ «Ανθρώπων Έργα» και την ανανέωση της νυχτερινής μουσικής σκηνής στην Αθήνα τη δεκαετία του ’90. Ο ίδιος περιέγραψε πώς, μαζί με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και την Άλκηστις Πρωτοψάλτη, βρέθηκαν να αναζητούν έναν χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την παρουσίαση του νέου τους έργου.
Η αναζήτηση τους τους οδήγησε σε ένα στενάκι στο Γκάζι, όπου ο Ηλίας Μαροσούλης, τους παρουσίασε ένα γκαράζ της Mercedes, το οποίο αποδείχθηκε τελικά καθοριστικό για την επόμενη καλλιτεχνική τους κίνηση, όπως είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Κρήτη TV.
«Ένα σοβαρό highlight είναι το ’93, που ψάχνουμε να βρούμε έναν τόπο να παίξουμε με την Άλκηστη και μας πάει ο Μαροσούλης σε ένα στενάκι, στο Γκάζι, σε ένα γκαράζ της Mercedes. Μπαίνουμε μέσα, λέει "σας αρέσει αυτό;", λέμε "ναι, ναι", και πάμε εκεί. Η Νικολακοπούλου βγάζει την κολόνια της, κάνει έναν σταυρό και λέει "εδώ να γίνει η σκηνή". Και κάναμε το Γκάζι… Δηλαδή, αλλάξαμε τη ζωή της νύχτας», εξήγησε ο συνθέτης.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη μεταμόρφωση του χώρου: «Ο Μαροσούλης έδωσε αποζημίωση για το γκαράζ της Mercedes, το κουβάλησαν αλλού, και μέσα σε μία εβδομάδα είχε στηθεί το μαγαζί. Όταν άνοιγε η κουρτίνα, ο Ανδρέας Βουτσινάς ήθελε να είναι σαν Τσέχοφ και ο Παντελιδάκης είχε βάλει δέντρα μόνο με κορμούς και μία κούνια με σχοινιά. Τότε νιώσαμε ότι αλλάξαμε κάτι».
