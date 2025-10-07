7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ

Πάνω από 1.200 οι νεκροί, ανάμεσά τους ακόμη και βρέφη σε κιμπούτζ και το μουσικό φεστιβάλ Supernova - Βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα που σόκαρε την παγκόσμια κοινότητα και έμελλε να αλλάξει τον ρου της Ιστορίας στην περιοχή - ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες