Θοδωρής Φέρρης: Δεν έχω φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας για να προχωρήσω σε μια σχέση

Θοδωρής Φέρρης προσωπικη ζωή

Ο τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, αλλά και για τις εμφανίσεις του στα μπουζούκια

Γεωργία Κοτζιά
Στο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωή αναφέρθηκε ο Θοδωρής Φέρρης, παραδεχόμενος ότι δεν νιώθει ακόμη έτοιμος να δεσμευτεί, καθώς –όπως είπε – δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτεί μια ουσιαστική σχέση.

Το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» δηλώνοντας αρχικά τις ερωτικές σχέσεις και τον εαυτό του: «Δεν έχω φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο ωριμότητας για να κατασταλάξω και να προχωρήσω σε μια σχέση. Θα μου πεις πότε θα ωριμάσεις;».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τις εμφανίσεις του στη σκηνή, εξηγώντας πως στο παρελθόν έβαζε σε δεύτερη μοίρα το ενδυματολογικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έβγαινε στην πίστα με το ίδιο μπλουζάκι.

«Παλιότερα δεν ενδιαφερόμουν καθόλου για το ενδυματολογικό. Μια παλιά μου ιστορία μου είχε πει: εσύ ντύνεσαι απλώς για να βάλεις ύφασμα πάνω στο κορμί σου. Έβγαινα στην πίστα με το ίδιο μπλουζάκι. Τα ρούχα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα» είπε ο τραγουδιστής.


Γεωργία Κοτζιά
