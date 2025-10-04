Θοδωρής Φέρρης: Έχω βασανιστικές σχέσεις με τις πρώην μου, έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης
Θοδωρής Φέρρης: Έχω βασανιστικές σχέσεις με τις πρώην μου, έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης
Δεν γίνεται να έχω φιλική σχέση με πρώην μου, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Ένα σχόλιο για τις πρώην συντρόφους του έκανε ο Θοδωρής Φέρρης εξηγώντας, πως δεν μπορεί να διατηρήσει φιλικές επαφές μαζί τους και πως στο παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα ζηλιάρης.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο podcast «Daily Kous Kous» και σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» μίλησε για τις προσωπικές του εμπειρίες και τις σχέσεις με τις πρώην συντρόφους του.
Αναφερόμενος στο παρελθόν του, ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε: «Δεν γίνεται να έχω φιλική σχέση με πρώην μου. Έχω βασανιστικές σχέσεις με τις πρώην μου. Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι. Έχω υπάρξει πολύ ζηλιάρης, αλλά δεν τα πήγαινα καλά με τον εαυτό μου».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι χρειάστηκε χρόνο και εσωτερική δουλειά για να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται πλήρως ειλικρινής και διαφανής απέναντι στον εαυτό του και στο κοινό: «Είμαι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Για να φτάσω στο σημείο να είμαι απόλυτα διαφανής πέρασα από πολλά στάδια. Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου, υποπτευόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για παράδειγμα, γίνεται να μην έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου ενώ είσαι ολόκληρος άντρας; Κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει», είπε χαρακτηριστικά.
