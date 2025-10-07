Ασύλληπτος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - «Χτενίζουν» κάμερες ασφαλείας, άγνωστα ακόμη τα κίνητρα
Η ΕΛΑΣ κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείει τίποτα - Πώς έγινε το διπλό φονικό
Αναστάτωση και αγωνία επικρατούν στη Φοινικούντα Μεσσηνίας καθώς ο δράστης του διπλού φονικού παραμένει ασύλληπτος
παρά τις εντατικές έρευνες των αστυνομικών αρχών.
Η οικογένεια του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έπεσε νεκρός από σφαίρες μαζί με τον επιστάτη και φίλο του μέσα στην επιχείρηση του, την Κυριακή το βράδυ (5/10) αναζητά με αγωνία την αλήθεια. Το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία είναι αυτό που «καίει» περισσότερο την οικογένεια. Η ΕΛΑΣ κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείεται τίποτα - ούτε προσωπικά κίνητρα ούτε πιο σύνθετα σενάρια. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό συμβάν, οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.
Ο ιδιοκτήτης, ένας άνθρωπος γνωστός για τη φιλοξενία του και τη διακριτικότητα με την οποία διαχειριζόταν το κάμπινγκ, φέρεται να είχε εκφράσει στο κοντινό του περιβάλλον, φόβους για την ασφάλεια του. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν επιχειρηματία που προτιμούσε να ασχολείται με τη δουλειά του. Η μακροχρόνια σχέση του με τον επιστάτη του και φίλο του ήταν δεμένη με σεβασμό και εκτίμηση. Ο χαμός και των δύο με τον τόσο βίαιο και αιφνίδιο τρόπο είναι ένα πλήγμα για μια τοπική κοινωνία που μέχρι πρότινος ένιωθε ασφαλής.
Οι κάτοικοι της Φοινικούντας περιγράφουν αίσθημα ανασφάλειας και θλίψης - ενώ πολλοί λένε ότι η περιοχή γνωστή για την τουριστική της κίνηση δεν έχει ξαναζήσει παρόμοια βιαιοπραγία. Τοπικοί επιχειρηματίες συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας αρχεία καταγραφής από κάμερες κι ότι άλλο υλικό μπορεί να βοηθήσει την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Το υλικό από τις κάμερες θεωρείται κρίσιμο αλλά απαιτεί προσεκτική επεξεργασία ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν εντάσεις, προσωπικές διαφορές ή άλλες καταστάσεις που να σχετίζονται με τις ζωές των δύο θυμάτων.
Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.
Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη να ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε τραύματα από δύο σφαίρες, ενώ ο 60χρονος από τρεις σφαίρες.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος.
