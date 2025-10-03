Γιάννης Στάνκογλου: Δεν θα ήθελα να ανοίγουν δρόμοι στην κόρη μου λόγω του ονόματός της
Γράφει δική της μουσική και στίχους, ανέφερε ο ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τα παιδιά του τα βήματά του ρωτήθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η κόρη του έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τις τέχνες, γράφοντας μουσική και στίχους. Αν επιλέξει όμως να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, ο ίδιος θα ήθελε να στηριχτεί εκείνη στις δικές της δυνάμεις και να της δοθούν ευκαιρίες λόγω του ονόματός της.
«Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή, φιλική σχέση και με πολλή αγάπη. Δεν θα με πείραζε αν κάποιο από τα παιδιά μου ήθελε να ακολουθήσει τον δικό μου δρόμο, ήδη η κόρη μου γράφει δική της μουσική και στίχους. Έχει μια τάση προς τα εκεί. Δεν νομίζω και δεν θα ήθελα να άνοιγαν δρόμοι στην κόρη μου λόγω του ονόματός της», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία: NDPPHOTOΣτην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Στάνκογλου υπογράμμισε την αδιάρρηκτη σχέση του με το θέατρο, το οποίο θεωρεί «σπίτι» του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο κόσμος τον έχει συνδέσει περισσότερο με την τηλεόραση λόγω της δημοφιλίας του μέσου. «Το θέατρο με εκφράζει, είναι το σπίτι μου. Είναι λογικό ο κόσμος να με έχει συνδέσει με την τηλεόραση γιατί βλέπουν περισσότερο απ’ ό,τι θέατρο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει έρθει κάπως στα ίσα το πράγμα. Πολύς κόσμος πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
