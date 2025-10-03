Γιάννης Στάνκογλου: Δεν θα ήθελα να ανοίγουν δρόμοι στην κόρη μου λόγω του ονόματός της

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Στάνκογλου υπογράμμισε την αδιάρρηκτη σχέση του με το θέατρο, το οποίο θεωρεί «σπίτι» του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο κόσμος τον έχει συνδέσει περισσότερο με την τηλεόραση λόγω της δημοφιλίας του μέσου. «Το θέατρο με εκφράζει, είναι το σπίτι μου. Είναι λογικό ο κόσμος να με έχει συνδέσει με την τηλεόραση γιατί βλέπουν περισσότερο απ’ ό,τι θέατρο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει έρθει κάπως στα ίσα το πράγμα. Πολύς κόσμος πηγαίνει και βλέπει παραστάσεις», σημείωσε.Φωτογραφία: NDPPHOTO