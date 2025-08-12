Βίντεο: Ο Γιάννης Στάνκογλου και η κόρη του ερμηνεύουν ένα παραδοσιακό τραγούδι σε μνημείο στη Σρι Λάνκα
Βίντεο: Ο Γιάννης Στάνκογλου και η κόρη του ερμηνεύουν ένα παραδοσιακό τραγούδι σε μνημείο στη Σρι Λάνκα
Οι δυο τους εμφανίζονται μπροστά στον επιβλητικό βράχο Sigiriya, γνωστό και ως Lion Rock
Αντί να επιλέξει κάποιο ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Γιάννης Στάνκογλου διάλεξε έναν διαφορετικό προορισμό για να επισκεφτεί με τα παιδιά του. Μαζί με τον γιο του και την κόρη του, Φοίβη ο ηθοποιός βρέθηκε στη Σρι Λάνκα.
Όλες αυτές τις ημέρες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους υλικό από το ταξίδι τους στα social media. Σε πρόσφατη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός ανάρτησε ένα βίντεο με τον ίδιο και την κόρη του να τραγουδούν.
Οι δυο τους εμφανίζονται μπροστά στον επιβλητικό βράχο Sigiriya, γνωστό και ως Lion Rock, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πατέρας και κόρη τραγούδησαν μαζί ένα παραδοσιακό δημοτικό κομμάτι από τον Βώλακα Δράμας.
«Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, κοίτα με, κοίτα, κοίτα με, κοίτα πρώτη μου αγάπη, σήμερα είμαι εδώ», ακούγονται να τραγουδούν, ενώ συνεχίζουν λέγοντας: «Σήμερα είμαι εδώ, αγάπη μου, σήμερα είμαι εδώ, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην πόλη».
Δείτε το βίντεο
Όλες αυτές τις ημέρες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους υλικό από το ταξίδι τους στα social media. Σε πρόσφατη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός ανάρτησε ένα βίντεο με τον ίδιο και την κόρη του να τραγουδούν.
Οι δυο τους εμφανίζονται μπροστά στον επιβλητικό βράχο Sigiriya, γνωστό και ως Lion Rock, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πατέρας και κόρη τραγούδησαν μαζί ένα παραδοσιακό δημοτικό κομμάτι από τον Βώλακα Δράμας.
«Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, κοίτα με, κοίτα, κοίτα με, κοίτα πρώτη μου αγάπη, σήμερα είμαι εδώ», ακούγονται να τραγουδούν, ενώ συνεχίζουν λέγοντας: «Σήμερα είμαι εδώ, αγάπη μου, σήμερα είμαι εδώ, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην πόλη».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα