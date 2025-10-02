Βασίλης Παϊτέρης: Σκέφτομαι την υγεία του, δεν είναι καλά, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, είπε ο γιος του
Βασίλης Παϊτέρης: Σκέφτομαι την υγεία του, δεν είναι καλά, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, είπε ο γιος του
Ο τραγουδιστής κρατείται στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή του για καταδικαστική απόφαση που εκκρεμούσε σε βάρος του για απλήρωτα χρέη
Την ανησυχία του για την υγεία του Βασίλη Παϊτέρη εξέφρασε ο γιος του, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα με την καρδιά του και την ηλικία του. Ο τραγουδιστής συνελήφθη μετά από τυχαίο έλεγχο, αφού διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για απλήρωτα χρέη σχετικά με σπίτι του, ενώ κρατείται στη ΓΑΔΑ.
Ο Θεοφάνης Παϊτέρης διευκρίνισε ότι δεν είναι ενήμερος για το ύψος του χρέους και πρόσθεσε πως έχουν κατατεθεί πάνω από 150 μηνύσεις από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όπου βρίσκεται το σπίτι.
Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο γιος του Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Μην ξεχνάμε ότι είναι 75 χρονών και δεν είναι εύκολο να είναι από το Σάββατο μέσα. Δεν είναι καλά. Σας λέω, χθες ήταν στο νοσοκομείο, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει κάνει μπαλονάκια. Το χρέος το είχε κανονίσει πριν χρόνια ο πατέρας μου. Έκανε κοινωφελή εργασία».
Όπως σημείωσε αναμένουν τις εξελίξεις της υπόθεσης. «Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια. Δε ξέρω κι εγώ πόσες μηνύσεις έχουν γίνει, πάνω από 150. Λογικά έχει μαζευτεί αυτό το πόσο από τις μηνύσεις αυτές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει από τον Δήμο για το σπίτι. Είναι εντάλματα που έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει δίκες. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος να είναι μέσα και να περιμένουμε», επισήμανε.
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα χρωστάει ο πατέρας του και εξομολογήθηκε ότι ανησυχεί για την υγεία του: «Δεν γνωρίζω πόσο είναι ακριβώς το ποσό που χρωστάει. Εγώ σκέφτομαι την υγεία του. Δεν τρώει εκεί μέσα γιατί είναι άνθρωπος που δεν τρώει όλα τα φαγητά. Είναι ωμοφάγος και δεν μπορεί να φάει τα φαγητά που του δίνουν. Απ’ ότι μου είπε την έβγαζε με μήλα», κατέληξε.
