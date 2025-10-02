Βασίλης Παϊτέρης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του - «Το χρέος είναι περίπου €850.000, είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα»
«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου» είπε ο 75χρονος τραγουδιστής

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύλληψή του όταν σε τυχαίο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για απλήρωτα χρέη, προχώρησε ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 μέσα από τη ΓΑΔΑ όπου κρατείται «τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει πάνω στην Αγία Βαρβάρα».

«Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι» πρόσθεσε ο 75χρονος τραγουδιστής.

Επιβεβαιώνοντας τη σύλληψή του μετά από τυχαίο έλεγχο είπε «στον δρόμο με έπιασαν και μου είπαν "αυτό κι αυτό, έχεις αυτή την ιστορία που είναι αυτά τα χρόνια».

Ο Βασίλης Παϊτέρης είπε, επίσης, ότι «είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα, με συνέλαβαν το Σάββατο» προσθέτοντας «δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου»


Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
