Ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση, είπε ο Ζελένσκι

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος