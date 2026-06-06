Ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση, είπε ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση, είπε ο Ζελένσκι

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος

Ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και μία στρατιωτική βάση, είπε ο Ζελένσκι
Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μία στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μία δίκαιη απάντηση». έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

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