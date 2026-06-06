Στην Ισπανία για επταήμερη επίσκεψη ο πάπας Λέων ΙΔ': Στο επίκεντρο μετανάστευση και αλληλεγγύη

Στο πλαίσιο της επίσκεψή του θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που κάνει πρώτη φορά ένας πάπας, και θα ευλογήσει τον νέο πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família