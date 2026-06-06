Στην Ισπανία για επταήμερη επίσκεψη ο πάπας Λέων ΙΔ': Στο επίκεντρο μετανάστευση και αλληλεγγύη
Στην Ισπανία για επταήμερη επίσκεψη ο πάπας Λέων ΙΔ': Στο επίκεντρο μετανάστευση και αλληλεγγύη
Στο πλαίσιο της επίσκεψή του θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που κάνει πρώτη φορά ένας πάπας, και θα ευλογήσει τον νέο πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família
Ο πάπας Λέων ΙΔ’ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη, πρώτο σταθμό της επταήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία, στη διάρκεια της οποίας θα επικεντρωθεί κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση.
Από το αεροπλάνο που τον μετέφερε από τη Ρώμη στη Μαδρίτη ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει το ταξίδι του να δώσει ένα καλό παράδειγμα στον κόσμο. «Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα (…) φιλανθρωπίας και σεβασμού για κάθε ανθρώπινο ον», τόνισε.
Στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης τον πάπα υποδέχθηκαν ο Ισπανός βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του Λετίθια.
Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ πρόκειται να μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα από όπου θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε κοινωνικό κέντρο. Η πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με μια προσευχή κοντά στο στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Σαντιάγο Μπερναμπέου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 400.000 άνθρωποι.
Αύριο Κυριακή περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν μια λειτουργία του στην καρδιά της Μαδρίτης, στην Πλατεία Θιμπέλες, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας που συνήθως αποτελεί χώρο συγκέντρωσης οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης.
Τη Δευτέρα ο Λέων ΙΔ’ θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που κάνει πρώτη φορά ένας πάπας. Εξάλλου θα ευλογήσει τον νέο πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família στη Βαρκελώνη, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.
Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ θα μεταβεί περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά, στο αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, βασική πύλη εισόδου μεταναστών από την Αφρική στην Ισπανία.
Ο πάπας, που αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το μεταναστευτικό, θα συναντηθεί εκεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με μετανάστες, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων αρωγής.
Από το αεροπλάνο που τον μετέφερε από τη Ρώμη στη Μαδρίτη ο πάπας δήλωσε ότι ελπίζει το ταξίδι του να δώσει ένα καλό παράδειγμα στον κόσμο. «Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα (…) φιλανθρωπίας και σεβασμού για κάθε ανθρώπινο ον», τόνισε.
Στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης τον πάπα υποδέχθηκαν ο Ισπανός βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του Λετίθια.
Pope Leo XIV has arrived in Madrid. The King and Queen of Spain welcomed him with full honors upon his arrival. Queen Letizia wore white, exercising the Privilege of the White (Privilège du Blanc), a ceremonial honor reserved for Catholic royal houses during audiences with the… pic.twitter.com/mOzWpWbJbY— EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 6, 2026
Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ πρόκειται να μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα από όπου θα εκφωνήσει ομιλία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε κοινωνικό κέντρο. Η πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με μια προσευχή κοντά στο στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Σαντιάγο Μπερναμπέου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 400.000 άνθρωποι.
Αύριο Κυριακή περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν μια λειτουργία του στην καρδιά της Μαδρίτης, στην Πλατεία Θιμπέλες, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας που συνήθως αποτελεί χώρο συγκέντρωσης οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης.
Τη Δευτέρα ο Λέων ΙΔ’ θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που κάνει πρώτη φορά ένας πάπας. Εξάλλου θα ευλογήσει τον νέο πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família στη Βαρκελώνη, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.
Los momentos previos en el Palacio Real para el recibimiento oficial del Papa pic.twitter.com/CqqYt3qg0D— María Manjavacas (@manjavacas) June 6, 2026
Στη συνέχεια ο Λέων ΙΔ’ θα μεταβεί περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά, στο αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, βασική πύλη εισόδου μεταναστών από την Αφρική στην Ισπανία.
Ο πάπας, που αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία το μεταναστευτικό, θα συναντηθεί εκεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με μετανάστες, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων αρωγής.
Θα τον υποδεχθεί ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή προς τιμή των χιλιάδων μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη (1.172 το 2025 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης).
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