Φάμελλος: Δίπλα στον Τσίπρα είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για «plan B»

Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ





Τεκτονική αλλαγή η ΕΛΑΣ «Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο», υποστήριξε και αναφερόμενος στα νέα, αυτά δεδομένα, «η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελισσόταν -και συμμετείχαμε έντονα- για την προοδευτική προοπτική το τελευταίο 3μηνο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, υπενθυμίζοντας με απολογιστική διάθεση πως «η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας».







Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι; «Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα κρίσιμο για την κοινωνία ερώτημα, που τίθεται αυθόρμητα, ειλικρινά, από τους πολίτες και θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον, αν δεν απαντηθεί σήμερα: «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», πρόσθεσε.



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Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του στον απόηχο και της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για «plan B». Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και απευθυνόμενος στα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.



Ενιαίο και όχι κομματικό ψηφοδέλτιο Ως προς τα επόμενα βήμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», «φωτογραφίζοντας» ένα ενιαίο αντί για κομματικό ψηφοδέλτιο.



Κλείσιμο Έχουμε πολύτιμη «εμπειρία» στις μετεξελίξεις «Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της. ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς.



Και έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, άποψη που διατύπωσε χθες και ο Γιώργος Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ.



«Όχι» σε σενάρια διάλυσης Ως προς τους εσωκομματικούς κραδασμούς, «μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πς, παρέχοντας εμμέσως εγγυήσεις για τα στελέχη του κόμματος.



«Εκεί θα συνεισφέρουμε και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας οφείλουμε να στείλουμε καθαρά σήμερα και από την



Στην ιστορικότητα της στιγμής για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την πορεία του στο εξής αναφέρθηκε, απο τις πρώτες στιγμές της τοποθέτησης του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φαμελλος, που συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.«Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο», υποστήριξε και αναφερόμενος στα νέα, αυτά δεδομένα, «η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Και έχει επηρεάσει όλο το διάλογο που εξελισσόταν -και συμμετείχαμε έντονα- για την προοδευτική προοπτική το τελευταίο 3μηνο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, υπενθυμίζοντας με απολογιστική διάθεση πως «η στρατηγική μας επιλογή εδώ και 8 μήνες ήταν ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας».Στο πλαίσιο αυτό, «η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος» επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ διερωτήθηκε ρητορικά «πως θα μπορούσαμε άλλωστε να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;».«Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα κρίσιμο για την κοινωνία ερώτημα, που τίθεται αυθόρμητα, ειλικρινά, από τους πολίτες και θα πολλαπλασιαστεί στο μέλλον, αν δεν απαντηθεί σήμερα: «Είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;», πρόσθεσε.Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του στον απόηχο και της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, «σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για «plan B». Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και απευθυνόμενος στα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, «σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.Ως προς τα επόμενα βήμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά, σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων. Που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», «φωτογραφίζοντας» ένα ενιαίο αντί για κομματικό ψηφοδέλτιο.«Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της. ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς.Και έχουμε πολύτιμη εμπειρία από τις ενωτικές μετεξελίξεις της Αριστεράς» σχολίασε ο κ. Φάμελλος, άποψη που διατύπωσε χθες και ο Γιώργος Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ.Ως προς τους εσωκομματικούς κραδασμούς, «μέσα από τη ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Και έτσι θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι όροι για να δημιουργηθεί το προγραμματικό δυναμικό αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο για αυτήν την αλλαγή» συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πς, παρέχοντας εμμέσως εγγυήσεις για τα στελέχη του κόμματος.Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι και η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας οφείλουμε να στείλουμε καθαρά σήμερα και από την Κεντρική μας Επιτροπή » όπως περιέγραψε, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αφού «αυτή η απόφαση, μας δίνει δύναμη αλλά και πολιτικά καθήκοντα από αύριο. Γιατί το επόμενο διάστημα απαιτείται να ενισχυθεί η πολιτική δράση του κόμματός μας και η δράση και οι παρεμβάσεις της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, χωρίς προσωπικές αναγνώσεις, τιμώντας την ψήφο του ελληνικού λαού και τη λαϊκή εντολή», όπως παρατήρησε ο κ. Φάμελλος.

Καταλήγοντας, «η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, είναι εθνική, ιστορική και κοινωνική ανάγκη.



Δεν είναι εύκολος δρόμος και απαιτούνται υπερβάσεις από όλες τις πλευρές» διαμήνυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προειδοποιώντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι λύση η υποχώρηση και η περιχαράκωση. Και οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση», μπροστά σε τυχόν φυγόκεντρες τάσεις βουλευτών και στελεχών. Απεναντίας, «ο κατακερματισμός ωφελεί μόνο τον Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει. Και για όσους ψάχνουν αδυναμίες ή δικαιολογίες, τους απαντώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην παρεκκλίνουμε, να μην χάσουμε τον στόχο μας», σημείωσε.



Μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις, «δώστε ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική επιλογή. Χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα» παρότρυνε τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς «η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μια επιλογή τακτικής. Είναι δημοκρατικό καθήκον. Όταν η κοινωνία και η ιστορία σου θέτει ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα να καθυστερείς», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



Αναλυτικά, η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:



«Συντρόφισσες και σύντροφοι



Σας καλωσορίζω σε μία πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής,



Μία συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις,



που θα αφορούν στην ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά και στην προοπτική της προοδευτικής παράταξης.



Η σημερινή συνεδρίαση μας βρίσκει σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, ανατροπών και βαθιάς αβεβαιότητας.



Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται, οι ανισότητες διευρύνονται, η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι και η Δημοκρατία δοκιμάζεται.



Και αποδεικνύονται σε πολλά επίπεδα τα αδιέξοδα του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου οικονομικού και πολιτικού μοντέλου.



Μέσα σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα πορεύεται με μια κυβέρνηση διεφθαρμένη και επικίνδυνη,



που έχει ταυτιστεί με τα σκάνδαλα, την παραβίαση του κράτους δικαίου και την οικονομική αφαίμαξη του κόσμους της εργασίας, της αγροτιάς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.



Μία κυβέρνηση που έχει στόχο μόνο την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων.



Και απομακρύνεται καθημερινά από τις ανάγκες της κοινωνίας,



διευρύνει την αδικία, τις ανισότητες και παράγει αναξιοπιστία και κρίσεις.



Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Και για την Αριστερά αλλά κυρίως για την κοινωνία, η οποία ψάχνει ελπίδα και διέξοδο



Και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όλο το πολιτικό δυναμικό του προοδευτικού χώρου.



Με το βλέμμα στην κοινωνία



Με ισχυρή πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς κοινωνικούς αγώνες



Απέναντι στους πολίτες που αγωνιούν, απέναντι στους νέους που αναζητούν προοπτική, απέναντι στους εργαζόμενους που διεκδικούν ασφάλεια και δικαιώματα,



απέναντι στην περιφέρεια και την ύπαιθρο της χώρας που ερημώνει,



απέναντι στην κοινωνία που αναζητά αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.



Οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη



Και να πάρουμε αποφάσεις ώστε το όραμα μας για μια ισχυρή, προοδευτική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα να αποκτήσει ξανά προοπτική.



Γιατί η κοινωνία ζητά αλλαγή.



Συντρόφισσες και σύντροφοι



Η υφήλιος βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αποσταθεροποίησης και πολλαπλών κινδύνων.



Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά στην τραμπική λογική των όπλων, και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.



Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στην Βενεζουέλα, στη δυτική όχθη, στον Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.



Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, ατομικά δικαιώματα και δημοκρατία, δεν μπορούμε να σωπαίνουμε απέναντι σε γενοκτονίες και σε εγκλήματα πολέμου, όπως προκλητικά κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Η θέση μας είναι σαφής και διαχρονική.



Οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς, αλλά με πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.



Αυτή την εξωτερική πολιτική πρέπει να υιοθετεί η Ελλάδα, τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνει.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015.



Όπως στεκόμαστε αλληλέγγυοι και σε κάθε πολίτη του κόσμου που βιώνει τον πόλεμο, τον ξεριζωμό και την εξαθλίωση.



Και σε αυτή την συγκυρία, η ανεπαρκής ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις είτε αμήχανη, είτε συρόμενη από τις επιλογές των ΗΠΑ.



Όπως δυστυχώς κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, που αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλη να εφαρμόσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να σηκώσει ανάστημα στο άδικο, όπως κάνει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία.



Σήμερα, χρειαζόμαστε μια εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Που θα στέκεται απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, που θα βάζει κόκκινες γραμμές στην προκλητικότητα, που θα επενδύει στον διάλογο και που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο



και για τις διμερείς διαφορές και για την επίλυση του Κυπριακού και για να είναι πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.



Θέλουμε μια εξωτερική πολιτική που θα ενώνει τους λαούς απέναντι στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον αυταρχισμό.



Θέλουμε την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και αυτό σύντροφοι και συντρόφισσες θα το πετύχει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση.



Διότι η ΝΔ όχι μόνο από ανεπάρκεια, αλλά από επιλογή υποχώρησε ακόμα και από πάγιες εθνικές γραμμές την τελευταία 7ετία.



Μέσα σε αυτό το δυστοπικό διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές της Κύπρου στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Η ισχυρή παρουσία της Αριστεράς είναι απαραίτητη απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του σκοταδισμού και του αυταρχισμού.



Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης απεικονίζεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Θέλουν να μετατρέψουν τις χώρες του Νότου σε αποθήκες ψυχών.



Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα.



Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών.



Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Τραμπ, που θα μετατρέψει το δικαίωμα ασύλου σε κράτηση.



Σύντροφοι και συντρόφισσες,



Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη.



Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα.



Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών,



τόσο «άριστη» είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες,



να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της.



Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.



Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις και ένα γαλάζιο σκάνδαλο.



Οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα εκατομμύρια σε συμβούλους,



τα σκόιλ ελικικού και τα σκάνδαλα στην κατάρτιση,



το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, η υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης,



τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι τριγωνικές συναλλαγές της δήθεν Ομάδας Αλήθειας,



είναι λίγα από τα πάμπολλα παραδείγματα της δεξιάς αριστείας -που μόνο αριστεία δεν είναι - τα οποία και έχει αποκαλύψει και έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ λέει χωρίς ντροπή πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του,



η κυβέρνηση με τις ευλογίες ενός ακόμα δήθεν «άριστου» του κ. Στουρνάρα,



επιτρέπει στους ανεξέλεγκτους servicers να παίρνουν ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ.



Επιλέγουν την υπερφορολόγηση της κοινωνίας για να επιτύχουν δισεκατομμύρια άδικα πλεονάσματα και να επιστρέψουν πίσω ψίχουλα.



Μια ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση.



Αυταρχισμός, φόροι και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους.



Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται,



με τη δημόσια Υγεία και Παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα.



Μια κυβέρνηση που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους για να πλουτίζουν ασύδοτα τα καρτέλ και οι ολιγάρχες.



Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους.



Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος Ισραηλινός αξιωματούχος Ταλ Ντίλιαν, που δήθεν δεν ήξερε το όνομα του ο κ. Μητσοτάκης, ομολόγησε πως πίσω από το σκάνδαλο των υποκλοπών βρίσκεται το Μαξίμου και η ΕΥΠ.



Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση και κάποιοι στην ηγεσία της δικαιοσύνης να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί.



Όχι όμως, με αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία.



Θα λάμψει όταν αναλάβει τις τύχες της χώρας μια πραγματικά προοδευτική και τίμια κυβέρνηση. Και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται



Διότι στο μοναδικό πράγμα που είναι άριστοι οι σημερινοί κυβερνώντες είναι στην φίμωση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, στη συγκάλυψη και στο μπάζωμα.



Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο έγκλημα των Τεμπών, το βλέπουμε κατ’ επανάληψη και στις αποφάσεις του ΕΚ που αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας μας, το βλέπουμε με την αήθη επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα που τους ξεμπροστιάζει.



Μόνο που πλέον ο λαός τους έχει πάρει χαμπάρι. Και δεν τους αντέχει άλλο.



Και πλέον μας εκθέτουν και εκτός των συνόρων, με τη σήψη και την παρακμή τους.



Εμείς σύντροφοι και συντρόφισσες



Παρόλη τη μείωση της κοινοβουλευτικής μας δύναμης



σεβόμαστε τη λαϊκή εντολή



και στεκόμαστε δίπλα στα συμφέροντα της κοινωνίας.



Τους χαλάμε τη σούπα.



Εμείς σταθήκαμε από την πρώτη μέρα δίπλα στους παραγωγούς στα μπλόκα, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις,



Η αριστερά στο ΕΚ εισηγήθηκε την παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο ευρωπαϊκό δικαστήριο



βρεθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, προτείνοντας λύσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και για τον αφθώδη πυρετό και καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.



Εμείς αναδείξαμε την άρνηση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα και προτείναμε κοστολογημένες και φιλολαϊκές λύσεις.



Όμως για τον κ. Μητσοτάκη η λέξη «διυλιστήρια» είναι απαγορευμένη, παρότι το πρώτο τρίμηνο τα δύο διυλιστήρια κατέγραψαν συνολικά κέρδη, προ φόρων και αποσβέσεων, πάνω από 1 δισ. ευρώ.



Πριν τρεις μέρες κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση, να έρθει να μας πει ενώπιον του λαού γιατί αρνείται να μειώσει τους έμμεσους φόρους στα καύσιμα,



όπως έκαναν άλλες χώρες στην Ευρώπη,



αλλά και να φορολογήσει τα άδικα και ουρανοκατέβατα κέρδη των διυλιστηρίων.



Αλλά δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ο κ. Μητσοτάκης και αυτή τη φορά θα κρυφτεί, δεν θα έρθει να απαντήσει.



Γιατί πολύ απλά δεν έχει τι να πει.



Εμείς είμαστε αυτοί που γυρνάμε τα νοσοκομεία όλης της χώρας, συναντάμε εργαζόμενους και προτείνουμε κοστολογημένες λύσεις για τη γενναία αύξηση των αμοιβών όλου του υγειονομικού προσωπικού, τους οποίους κοροϊδεύει αισχρά η κυβέρνηση.



Και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα.



Για την ακρίβεια, για την αύξηση των εισοδημάτων, για τη μείωση των έμμεσων φόρων,



για τη δημόσια πολιτική στέγης και την κοινωνική κατοικία,



για τον δημόσιο έλεγχο της τραπεζικής και της ενεργειακής αγοράς, με ενίσχυση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και τη δημόσια ΔΕΗ,



αλλά και για δημόσια ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και βιώσιμες ισχυρές ΔΕΥΑ.



Και για να κρύψει τις ευθύνες του για όλα αυτά



αλλά και για να προωθήσει βαθιά αντιδραστικές αλλαγές



ο κ. Μητσοτάκης εργαλειοποιεί ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας, τη Συνταγματική Αναθεώρηση.



Την ώρα που καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα, την ώρα που παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και θίγει το κράτος Δικαίου,



τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86, το οποίο χρησιμοποιεί συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του.



Τέτοια υποκρισία.



Τέτοιο απύθμενο θράσος.



Αλλά δεν μπορεί να κρύψει τις αντιλαϊκές επιδιώξεις του.



Βάζει στο στόχαστρο την Ανώτατη Παιδεία για να ικανοποιήσει τα ιδιωτικά κολλέγια



Βάζει στο στόχαστρο και τους δημοσίους υπαλλήλους.



Προτείνει άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να καταπολεμήσουν δήθεν το βαθύ κράτος.



Μόνο που το πραγματικό βαθύ κράτος και το παρακράτος είναι η ίδια η κυβέρνηση που αντί να προνοήσει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εργαζόμενων,



θέλει απολύσεις και εκβιασμούς δημοσίων λειτουργών,



για να τους πιέζει να συγκαλύπτουν τις λαμογιές τους και να τακτοποιούνται τα ρουσφέτια τους.



Θέλουν ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών, περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων, μνημόνια και λιτότητα διάρκειας, αλλά δεν θα τους περάσει.



Γιατί μία προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα εξασφαλίσει και την προστασία και τον σεβασμό του Συντάγματος αλλά και την ευρεία συναίνεση για προοδευτικές αλλαγές:



Για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης



Για να μην καλύπτονται αδικήματα Υπουργών



Για ισχυρές Ανεξάρτητες Αρχές.



Αλλά και για συλλογικές συμβάσεις, δημόσιο έλεγχο σε δίκτυα ενέργειας και μεταφορών,



προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού.



Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,



Για την εξασφάλιση στέγης για όλους



Για την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, και για πολλά άλλα.



Σύντροφοι και συντρόφισσες



αναφέρθηκα από την αρχή στην ιστορική ευθύνη που έχουμε ως κόμμα, απέναντι στην κληρονομιά της Αριστεράς,



την παρακαταθήκη των αγώνων, των ιδανικών, της αυτοθυσίας,



για Ειρήνη, για Δημοκρατία και για κοινωνική Δικαιοσύνη.



Την παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Πρώτης Φοράς Αριστεράς, όταν πήραμε την ευθύνη να βγει η χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια,



και τα καταφέραμε με ισχυροποιημένο το κοινωνικό κράτος



και με ισχυρή εξωτερική πολιτική.



Είμαστε περήφανοι και για την ιστορία μας και για τα πεπραγμένα μας στην κυβέρνηση.



Γιατί όσο και αν προσπαθεί η προπαγάνδα οι πολίτες ξέρουν ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα και επίσης δεν είχαν κυβέρνηση σκανδάλων.



Με αυτή την ευθύνη καλούμαστε να πάρουμε σήμερα γενναίες αποφάσεις».