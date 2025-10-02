Ελένη Ράντου για Βασίλη Μπισμπίκη: Αν ξαναπέσω σε άλλη δημοσίευση για το τροχαίο θα τα κλείσω όλα
Ελένη Ράντου Βασίλης Μπισμπίκης Τροχαίο

Ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε, χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και μια μάντρα και εξαφανίστηκε από το σημείο

Γεωργία Κοτζιά
Την αγανάκτησή της για την έκταση που έχει πάρει στα μέσα το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης εξέφρασε η Ελένη Ράντου.  Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε, χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και μια μάντρα και εξαφανίστηκε από το σημείο. 

Μέσα από μια δημοσίευση στο Facebook,  η Ελένη Ράντου υποστήριξε πως η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι θα έπρεπε να προβάλλεται περισσότερο από εκείνη του συναδέλφου της.  Σύμφωνα με την ίδια, αντί να δίνεται βαρύτητα σε «πραγματικά σκληρά γεγονότα», τα μέσα εστιάζουν σε όσα διασκεδάζουν τον κόσμο. 

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της, έγραψε: «Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προσφέρει τη ζωή του με αντάλλαγμα μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω… Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά, πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σε άλλη δημοσίευση για το τροχαίο θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωσή μας… Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν».

