Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο

pic.twitter.com/fh9aoicwaq — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 2, 2025

Ιδιαίτερα καυστικός για όσους υποστηρίζουν τα σενάρια περί παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών εμφανίστηκε με ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς , πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.Με αφορμή την απάντηση της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι , που αναφερόμενη στο δυστύχημα είπε «αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει, τώρα δεν έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο», ο κ.Πλακιάς αναρωτιέται γιατί δεν βρέθηκε ένας από όσους υποστηρίζουν αυτό το σενάριο να πάει στοιχεία στην κ.Κοβέσι.

Έτσι, ο κ. Πλακιάς μιλάει για δούλεμα των συγγενών, αναφερόμενος στα σενάρια περί λαθρεμπορίου στα Τέμπη και προτάσσει την απάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον»

Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα σήμερα, ανέφερε ότι υπήρχαν φήμες για πιθανό λαθρεμπόριο στα Τέμπη, ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι τέτοιο. «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».



Επιπλέον, η κυρία Κοβέσι είπε: «Δεν είμαι χαρούμενη για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήρια μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα για ένα μέρος, όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».



