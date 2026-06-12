Συνελήφθη 52χρονος στον Κορυδαλλό με όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια
ΕΛΛΑΔΑ
Κορυδαλλός Όπλα Μαχαίρια

Συνελήφθη 52χρονος στον Κορυδαλλό με όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια

Κατασχέθηκαν 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 2 γεμιστήρες, 24 φυσίγγια και πτυσσόμενη ράβδος

Συνελήφθη 52χρονος στον Κορυδαλλό με όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια
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Στη σύλληψη ενός 52χρονου ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης οι αστυνομικοί στην περιοχή του Κορυδαλλού, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες και μαχαίρια.

Ειδικότερα η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες οι οποίες ανέφεραν ότι στο σπίτι του 52χρονου φέρεται να υπήρχαν παράνομα όπλα. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από αστυνομικούς εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός αντικειμένων που εμπίπτουν στη σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

12 μαχαίρια
20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες
2 γεμιστήρες
24 φυσίγγια
1 πτυσσόμενη ράβδος

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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