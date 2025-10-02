Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Δέχθηκε χτυπήματα από τον αντίδικο της εντολέως της - Στο σημείο κλήθηκε αστυνομία και το ΕΚΑΒ
Αναστάτωση προκάλεσε στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας, όταν δικηγόρος δέχθηκε χτυπήματα από τον αντίδικο της εντολέως της, αμέσως μετά την ολοκλήρωση δίκης οικογενειακού δικαίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και θύμα ήταν η δικηγόρος Ζωή Σπυροπούλου, η οποία -σύμφωνα με καταγγελία συναδέλφων της - βρέθηκε στο στόχαστρο απρόκλητης επίθεσης.
«Η άσκηση σωματικής βίας και απειλής κατά γυναίκας δικηγόρου την ώρα που ασκεί το ιερό καθήκον του δικηγορικού λειτουργήματος αποτελεί τη χειρότερη μορφή παραβίασης θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που ανάρτησε ο ποινικολόγος Θέμης Σοφός. Παράλληλα εκφράζεται απογοήτευση για την περιορισμένη αντίδραση του προέδρου του Δ.Σ.Α., καθώς - όπως τονίζεται - «τέτοιου είδους τυπικά σημειώματα δίνουν θάρρος σε κάθε βίαιο χαρακτήρα να επαναλάβει τέτοιες πράξεις».
Μιλώντας στο protothema.gr, η Ζωή Σπυροπούλου περιέγραψε καρέ - καρέ τον εφιάλτη που έζησε: «Δίκαζα οικογενειακό την Δευτέρα, ένα θέμα επιμέλειας και επικοινωνίας ανήλικου τέκνου. Αντιπροσώπευα τη μητέρα του παιδιού. Έγινε η δίκη και γύρω στις 2 το μεσημέρι, ενώ ήμουν στο Ειρηνοδικείο, εξήλθαμε από την αίθουσα μαζί με την εντολέα μου και συγγενείς. Την ίδια στιγμή εξήλθε και ο αντίδικος, ο οποίος με πλησίασε, με αποκάλεσε “καρ@@@λα” και μου άστραψε ένα πολύ δυνατό χαστούκι. Κρατούσα τη δικηγορική μου τσάντα και προσπάθησα να προστατευθώ, όμως εκείνος μου έριξε γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δεξιά. Αμέσως μετά, με την παλάμη του, μου έδωσε δεύτερο χτύπημα. Έγινε πανικός. Κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο δράστης προσπάθησε να φύγει μαζί με τη δικηγόρο του, αλλά τον σταμάτησε μια αστυνομικός που βρισκόταν στο χώρο. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, έκανε ότι δεν αισθανόταν καλά, δήθεν ότι τον χτύπησα εγώ. Ενώ εγώ απέφυγα να πάω στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, εκείνος το χρησιμοποίησε παριστάνοντας ότι είναι χτυπημένος».
Η ίδια επισημαίνει: «Θεωρώ απαράδεκτο να δέχομαι βία κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου. Θα πολεμήσω για να προστατευτούν οι γυναίκες δικηγόροι και θα συνεχίσω να ασκώ το λειτούργημά μου με ευσυνειδησία, στα πλαίσια που επιτάσσει ο νόμος και ο κώδικας του δικηγορικού λειτουργήματος».
Ο «Επιστημονικός Σύνδεσμος Δικηγόρων - Οι Ποινικολόγοι» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε το περιστατικό.
Δείτε την ανακοίνωση:
