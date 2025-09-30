Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ εξήγησε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις όπως αυτή του ηθοποιού - Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο και δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, τόνισε