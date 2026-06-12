Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία 44χρονου στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025, είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία 44χρονου στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025, είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Ο 44χρονος είχε βρεθεί νεκρός στο κρεβάτι του με περισσότερες από 15 μαχαιριές
Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται ένας 34χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία 44χρονου ομοεθνούς του στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, έπειτα από πολύμηνες έρευνες και συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών και ξένων διωκτικών αρχών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αιματηρό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025 στη Νάουσα της Πάρου. Το θύμα, ένας Αφγανός εργάτης και ηλεκτρολόγος που διέμενε μόνος του, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τον εργοδότη του, ο οποίος τον αναζητούσε καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη εργασία.
Οι έρευνες είχαν αποκαλύψει τη σκληρότητα της επίθεσης, καθώς ο 44χρονος έφερε περισσότερα από 15 τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα, την πλάτη και τα πλευρά. Οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι η δολοφονία έγινε ενώ το θύμα βρισκόταν στο κρεβάτι του, ενώ η απουσία ιχνών παραβίασης στην είσοδο της κατοικίας είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ήταν πιθανότατα γνωστός του.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο ως τον φερόμενο δράστη της ανθρωποκτονίας και σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων μέσω της INTERPOL.
Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη από τις τοπικές αρχές. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν συνδρομή τόσο κατά τη μετάβασή του στην κατοικία του θύματος όσο και κατά τη διαφυγή του από το νησί αμέσως μετά τη δολοφονία.
Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και των συνθηκών που οδήγησαν στο αιματηρό έγκλημα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάρου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το αιματηρό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025 στη Νάουσα της Πάρου. Το θύμα, ένας Αφγανός εργάτης και ηλεκτρολόγος που διέμενε μόνος του, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τον εργοδότη του, ο οποίος τον αναζητούσε καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη εργασία.
Οι έρευνες είχαν αποκαλύψει τη σκληρότητα της επίθεσης, καθώς ο 44χρονος έφερε περισσότερα από 15 τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα, την πλάτη και τα πλευρά. Οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι η δολοφονία έγινε ενώ το θύμα βρισκόταν στο κρεβάτι του, ενώ η απουσία ιχνών παραβίασης στην είσοδο της κατοικίας είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ήταν πιθανότατα γνωστός του.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο ως τον φερόμενο δράστη της ανθρωποκτονίας και σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων μέσω της INTERPOL.
Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη από τις τοπικές αρχές. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν συνδρομή τόσο κατά τη μετάβασή του στην κατοικία του θύματος όσο και κατά τη διαφυγή του από το νησί αμέσως μετά τη δολοφονία.
Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και των συνθηκών που οδήγησαν στο αιματηρό έγκλημα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα