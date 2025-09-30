«Άφησα σημείωμα με το τηλέφωνό μου» κατέθεσε ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη
«Άφησα σημείωμα με το τηλέφωνό μου» κατέθεσε ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε πως άφησε σημείωμα στα ΙΧ τα οποία και χτύπησε - H εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε δηλώσει πως ο ηθοποιός δεν επικοινώνησε ποτέ με τις Αρχές
Στις 8 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη των αυτοκινήτων στα οποία προκάλεσε ζημιές. Ο ηθοποιός στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αναβολή της δίκης του, εμφανίστηκε αμετανόητος αλλά και ειρωνικός προς τους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας αφενός «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν» και αφετέρου... νουθετώντας «να ασχοληθείτε με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε πως άφησε σημείωμα στα ΙΧ τα οποία και χτύπησε με το τηλέφωνό του και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.
Νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε δηλώσει πως ο ηθοποιός δεν επικοινώνησε ποτέ με τις Αρχές.
«Εξετάζεται κατά πόσο έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης ή συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο. Δέχτηκε τηλεφώνημα το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης, δυστυχώς η κλήση δεν έχει γίνει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και δεν μπορούμε να έχουμε καταγραφή αυτής και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συνομιλία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή που δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου.
Για την αντίδραση των Αρχών μετά την επικοινωνία και τη διαδικασία ταυτοποίησης του οδηγού, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε πως «η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Θεωρούμε δεδομένο πως είναι εύκολο να βρεθεί ο οδηγός, όμως δεν είναι, καθώς πρέπει να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό. Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός, έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα».
Σύμφωνα με όσα υπογράμμισε στην ΕΡΤ η κυρία Δημογλίδου, αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο.
«Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό πολίτη. Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση» είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε πως άφησε σημείωμα στα ΙΧ τα οποία και χτύπησε με το τηλέφωνό του και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.
Νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε δηλώσει πως ο ηθοποιός δεν επικοινώνησε ποτέ με τις Αρχές.
«Εξετάζεται κατά πόσο έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Σίγουρα ο ίδιος δεν επικοινώνησε με τις Αρχές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης ή συνεργάτης της ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο. Δέχτηκε τηλεφώνημα το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης, δυστυχώς η κλήση δεν έχει γίνει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και δεν μπορούμε να έχουμε καταγραφή αυτής και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συνομιλία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή που δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου.
Για την αντίδραση των Αρχών μετά την επικοινωνία και τη διαδικασία ταυτοποίησης του οδηγού, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε πως «η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους οδηγούς και τους κατοίκους της περιοχής. Θεωρούμε δεδομένο πως είναι εύκολο να βρεθεί ο οδηγός, όμως δεν είναι, καθώς πρέπει να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό. Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός, έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα».
Σύμφωνα με όσα υπογράμμισε στην ΕΡΤ η κυρία Δημογλίδου, αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο.
Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
«Να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ για περιπτώσεις που υπάρχει τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές και όχι με τραυματισμό πολίτη. Παραμένουμε στο σημείο και καλούμε το 100, καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουμε την Αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική μας, γιατί υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία, η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα κι αν μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές. Ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο, πρέπει να ενημερώσει την Αστυνομία και μάλιστα άμεσα. Η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό που φεύγει από το σημείο, δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα 24ωρο, κάτι που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση» είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα