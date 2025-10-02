ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χιλιάδες κόσμου στις κερκίδες και τη σκηνή - Χαλαρός και πολύχρωμος έφτασε στο στάδιο ο Βρετανός σταρ

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Με ένα κόκκινο μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι έκανε την είσοδό του στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Δείτε βίντεο από τη συναυλία:























Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν από νωρίς τις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου για τον Βρετανό σταρ.


Μόνο ένας εκκεντρικός σταρ όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα μπορούσε να φτάσει έτσι για τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο!

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.

Δείτε το βίντεο:
Αμέσως έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.

Χιλιάδες κόσμου είναι στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς.


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (4)


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (4)


Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (1)

Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (2)

Καλλιμάρμαρο - Συναυλία Robbie Williams (3)

«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ήδη από τις 7μμ, δύο ώρες πριν από την έναρξη, οι ουρές έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν δεκάδες μέτρα και προχωρούσαν προς την Αρδηττού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της συναυλίας, παρατείνεται η λειτουργία του Μετρό (Γραμμές 2 και 3) ως τις 02:00.



Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
