Η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε τους λόγους που μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη
Η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε τους λόγους που μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη
Δεν θα φωνάξουμε ο ένας στον άλλον να γίνει χαμός, τόνισε ωστόσο η Instagrammer
Τους λόγους για τους οποίους μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη εξήγησε η Χριστίνα Μπόμπα.
Η Instagrammer μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 4 Ιουνίου ανέφερε πως δεν θα φωνάξουν ποτέ μεταξύ τους, ωστόσο μπορεί να έρθουν σε ένταση όσο δουλεύουν μαζί ή όσον αφορά στο πρόγραμμα των παιδιών τους.
Η Χριστίνα Μπόμπα αρχικά ανέφερε πως επειδή δουλεύουν αρκετά μαζί, ιδιαίτερα στο φεστιβάλ BeWell: «Λίγο χανόμαστε, λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί».
Έπειτα, δήλωσε για τις στιγμές έντασης ανάμεσά τους: «Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας στον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε ή στη δουλειά μπορεί λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά γιατί εγώ λείπω, τέτοια πράγματα των μαμάδων που θέλουν τον έλεγχο».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε πως με τον Σάκη Τανιμανίδη είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και πολλές φορές κάνουν υποχωρήσεις για να βρίσκουν λύση: «Ο πιο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Είμαστε τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια. Κάνω λίγο πίσω εγώ, λίγο πίσω εκείνος», σημείωσε.
Η Instagrammer μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 4 Ιουνίου ανέφερε πως δεν θα φωνάξουν ποτέ μεταξύ τους, ωστόσο μπορεί να έρθουν σε ένταση όσο δουλεύουν μαζί ή όσον αφορά στο πρόγραμμα των παιδιών τους.
Η Χριστίνα Μπόμπα αρχικά ανέφερε πως επειδή δουλεύουν αρκετά μαζί, ιδιαίτερα στο φεστιβάλ BeWell: «Λίγο χανόμαστε, λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί».
Έπειτα, δήλωσε για τις στιγμές έντασης ανάμεσά τους: «Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας στον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε ή στη δουλειά μπορεί λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά γιατί εγώ λείπω, τέτοια πράγματα των μαμάδων που θέλουν τον έλεγχο».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, η Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε πως με τον Σάκη Τανιμανίδη είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και πολλές φορές κάνουν υποχωρήσεις για να βρίσκουν λύση: «Ο πιο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Είμαστε τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια. Κάνω λίγο πίσω εγώ, λίγο πίσω εκείνος», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα