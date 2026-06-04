Η Χριστίνα Μπόμπα εξήγησε τους λόγους που μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη

Κλείνοντας, η Χριστίνα Μπόμπα ανέφερε πως με τον Σάκη Τανιμανίδη είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και πολλές φορές κάνουν υποχωρήσεις για να βρίσκουν λύση: «Ο πιο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Είμαστε τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια. Κάνω λίγο πίσω εγώ, λίγο πίσω εκείνος», σημείωσε.