Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί Λιμάνι Πειραιάς

Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά

Λίγο πριν τις 11:00 ανασύρθηκε από τη θάλασσα το όχημα, μετά από επιχείρηση ειδικού συνεργείου - Δείτε βίντεο

Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά
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Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου.

Ο άνδρας έπεσε στην θάλασσα στη πύλη Ε4 του λιμανιού και από πολύ νωρίς ξεκίνησε επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.

Λίγο πριν τις 11:00, οι αρμόδιες μονάδες κατάφεραν να το βγάλουν από την θάλασσα και έτσι βρήκαν τον 59χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. 

@protothema.gr

❗️ Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr


@protothema.gr

❗️ Σε εξέλιξη η ανάσυρση του οχήματος από το λιμενικό 🎥 @orangepressgr #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
53 ΣΧΟΛΙΑ

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