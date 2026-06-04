Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά
Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά
Λίγο πριν τις 11:00 ανασύρθηκε από τη θάλασσα το όχημα, μετά από επιχείρηση ειδικού συνεργείου - Δείτε βίντεο
Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου.
Ο άνδρας έπεσε στην θάλασσα στη πύλη Ε4 του λιμανιού και από πολύ νωρίς ξεκίνησε επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
Λίγο πριν τις 11:00, οι αρμόδιες μονάδες κατάφεραν να το βγάλουν από την θάλασσα και έτσι βρήκαν τον 59χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας έπεσε στην θάλασσα στη πύλη Ε4 του λιμανιού και από πολύ νωρίς ξεκίνησε επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής για την ανάσυρσή του. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
Λίγο πριν τις 11:00, οι αρμόδιες μονάδες κατάφεραν να το βγάλουν από την θάλασσα και έτσι βρήκαν τον 59χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
@protothema.gr
❗️ Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
@protothema.gr
❗️ Σε εξέλιξη η ανάσυρση του οχήματος από το λιμενικό 🎥 @orangepressgr #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα