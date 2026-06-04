Νεκρός ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πειραιά

❗️ Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece