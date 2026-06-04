Γιώργος Λιανός: Η ευθύνη για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου είναι στον καπετάνιο του σκάφους, παραδέχτηκε μετά ότι είχε δει τη σημαδούρα
Γιώργος Λιανός: Η ευθύνη για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου είναι στον καπετάνιο του σκάφους, παραδέχτηκε μετά ότι είχε δει τη σημαδούρα
Ο Σταύρος σοκαρίστηκε από την αγάπη που δέχτηκε, του φάνηκε περίεργο ότι η ιστορία του τον έκανε κατά κάποιο τρόπο σύμβολο, είπε ο παρουσιαστής του Survivor
Τη στήριξή του στον Σταύρο Φλώρο και την οικογένειά του μετά τον τραυματισμό του παίκτη στο Survivor εξέφρασε ο Γιώργος Λιανός, τονίζοντας ότι ως πατέρας προσπαθεί να φανταστεί την αγωνία τους.
Ο παρουσιαστής επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το ριάλιτι λόγω του σοβαρού ατυχήματος που είχε ο 22χρονος, όσο έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ένα διερχόμενο ταχύπλοο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι και το δεξί να τραυματιστεί σοβαρά. Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου γίνεται η αποκατάστασή του.
Ο Γιώργος Λιανός σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες την Πέμπτη 4 Ιουνίου, σχολιάζοντας αρχικά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οδήγησε στη διακοπή του, είπε: «Μετά από τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ατύχημα, οπότε σταμάτησε η προσπάθεια όλων των παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέψει δυνατά και γερό. Στην περίπτωση των ατυχημάτων δεν περιμένεις ποτέ από πού θα σου έρθει και αν θα συμβεί. Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή, έμελλε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε κάτι τέτοιο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στη στήριξη που έχει ο παίκτης από την παραγωγή, αλλά και στην επικοινωνία που είχε ο παρουσιαστής με την οικογένειά του 22χρονου: «Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει στο πλευρό του δύο ισχυρούς άντρες στο πλευρό του που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα. Είχα επαφή με την οικογένειά του τις ημέρες που έγινε το ατύχημα, προσπαθούσα να τους μεταφέρω ό,τι μάθαινα από το νοσοκομείο. Έχω και εγώ παιδιά και προσπαθώ να καταλάβω, δεν μπορώ να μπω στη θέση τους, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία, ανάγκη για ενημέρωση».
Σε ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον και την απόφαση διακοπής του παιχνιδιού, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Δεν ξέρω τι θα κάνω τηλεοπτικά, θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνο με το Survivor. Ήταν σωστό να σταματήσει το παιχνίδι μετά το ατύχημα, είναι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Οι παίκτες ενημερώθηκαν όλοι για το συμβάν, απομακρύνθηκαν από την παραλία και μετά πήγαν στο ξενοδοχείο. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια τελεία και θεωρήσαμε σωστό να πει ο καθένας ένα μήνυμα στον Σταύρο και να κλείσουμε έτσι αυτή τη σεζόν. Το λιγότερο που μπορούσε να γίνει ήταν να δοθεί το έπαθλο στον Σταύρο».
Όσο για τις ευθύνες για το ατύχημα και τις συνθήκες του παιχνιδιού, σημείωσε: «Αυτό που ξέρουμε όλοι, και αυτό που είπε ο εισαγγελέας είναι ότι η ευθύνη για το ατύχημα είναι όλη του καπετάνιου. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή, μπορεί να σου τύχουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Το Survivor είναι ένα παιχνίδι που συμβαίνει σε μία ζούγκλα, υπάρχει θάλασσα, δεν είναι το MasterChef να κοπείς με ένα μαχαίρι. Όλα στη ζωή είναι επικίνδυνα, όταν ειδικά επιλέγεις να πας σε ένα παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις, γι' αυτό και η παραγωγή θέτει τα όριά της. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη θάλασσα και έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται με πόσα μίλια την ώρα και παραδέχεται ότι 24 ώρες μετά ότι είχε δει τη σημαδούρα».
Κλείνοντας, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο πώς βίωσε ο Σταύρος Φλώρος τη στήριξη του κόσμου: «Ο Σταύρος σοκαρίστηκε από την αγάπη που δέχτηκε από πάρα πολύ κόσμο και του φάνηκε περίεργο ότι η ιστορία του τον έκανε κατά κάποιο τρόπο σύμβολο για πάρα πολύ κόσμο. Έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο με τη στάση που κρατάει».
Ο παρουσιαστής επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το ριάλιτι λόγω του σοβαρού ατυχήματος που είχε ο 22χρονος, όσο έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ένα διερχόμενο ταχύπλοο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι και το δεξί να τραυματιστεί σοβαρά. Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου γίνεται η αποκατάστασή του.
Ο Γιώργος Λιανός σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες την Πέμπτη 4 Ιουνίου, σχολιάζοντας αρχικά το ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οδήγησε στη διακοπή του, είπε: «Μετά από τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ατύχημα, οπότε σταμάτησε η προσπάθεια όλων των παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέψει δυνατά και γερό. Στην περίπτωση των ατυχημάτων δεν περιμένεις ποτέ από πού θα σου έρθει και αν θα συμβεί. Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή, έμελλε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε κάτι τέτοιο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στη στήριξη που έχει ο παίκτης από την παραγωγή, αλλά και στην επικοινωνία που είχε ο παρουσιαστής με την οικογένειά του 22χρονου: «Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει στο πλευρό του δύο ισχυρούς άντρες στο πλευρό του που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα. Είχα επαφή με την οικογένειά του τις ημέρες που έγινε το ατύχημα, προσπαθούσα να τους μεταφέρω ό,τι μάθαινα από το νοσοκομείο. Έχω και εγώ παιδιά και προσπαθώ να καταλάβω, δεν μπορώ να μπω στη θέση τους, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγωνία, ανάγκη για ενημέρωση».
Σε ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον και την απόφαση διακοπής του παιχνιδιού, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Δεν ξέρω τι θα κάνω τηλεοπτικά, θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνο με το Survivor. Ήταν σωστό να σταματήσει το παιχνίδι μετά το ατύχημα, είναι το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Οι παίκτες ενημερώθηκαν όλοι για το συμβάν, απομακρύνθηκαν από την παραλία και μετά πήγαν στο ξενοδοχείο. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια τελεία και θεωρήσαμε σωστό να πει ο καθένας ένα μήνυμα στον Σταύρο και να κλείσουμε έτσι αυτή τη σεζόν. Το λιγότερο που μπορούσε να γίνει ήταν να δοθεί το έπαθλο στον Σταύρο».
Όσο για τις ευθύνες για το ατύχημα και τις συνθήκες του παιχνιδιού, σημείωσε: «Αυτό που ξέρουμε όλοι, και αυτό που είπε ο εισαγγελέας είναι ότι η ευθύνη για το ατύχημα είναι όλη του καπετάνιου. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή, μπορεί να σου τύχουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Το Survivor είναι ένα παιχνίδι που συμβαίνει σε μία ζούγκλα, υπάρχει θάλασσα, δεν είναι το MasterChef να κοπείς με ένα μαχαίρι. Όλα στη ζωή είναι επικίνδυνα, όταν ειδικά επιλέγεις να πας σε ένα παιχνίδι με τέτοιες συνθήκες. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις, γι' αυτό και η παραγωγή θέτει τα όριά της. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη θάλασσα και έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται με πόσα μίλια την ώρα και παραδέχεται ότι 24 ώρες μετά ότι είχε δει τη σημαδούρα».
Κλείνοντας, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο πώς βίωσε ο Σταύρος Φλώρος τη στήριξη του κόσμου: «Ο Σταύρος σοκαρίστηκε από την αγάπη που δέχτηκε από πάρα πολύ κόσμο και του φάνηκε περίεργο ότι η ιστορία του τον έκανε κατά κάποιο τρόπο σύμβολο για πάρα πολύ κόσμο. Έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο με τη στάση που κρατάει».
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