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Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε στα 56 της η δημιουργός του «Περσέπολις» έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της
Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε στα 56 της η δημιουργός του «Περσέπολις» έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της
Η οικογένειά της έβγαλε ανακοίνωση για τον θάνατο της ταλαντούχας δημιουργού, στην οποία αναφέρει ότι δεν άντεξε τον χαμό του συζύγου της
Πέθανε στα 56 της η δημιουργός του «Περσέπολις» Μαρζάν Σατραπί, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 4 Ιουνίου μέσω δήλωσης στενών φίλων και της οικογένειάς της στο AFP. «Η Μαριάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου και της αγάπης της ζωής της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο σύζυγος της Μαριάν Σατραπί, Ματίας Ρίπα ήταν Σουηδός παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος και πέθανε στις 8 Απριλίου του περασμένου έτους. Σε σειρά πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό της Σατραπί στο Instagram, σχηματιζόταν το μήνυμα «Γιατί έχασα την αγάπη της ζωής μου». Λίγες ημέρες μετά την απώλειά του, στις 21 Απριλίου είχε αναρτήσει μία φωτογραφία του, πάνω στην οποία αναγραφόταν η ημερομηνία γέννησης και θανάτου του.
Η Σατραπί γεννημένη στο Ιράν και γνωστή για την ανοιχτή κριτική της προς τη θεοκρατική κυβέρνηση, μετακόμισε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006.
Το δημοφιλές κόμικ «Περσέπολις» αφηγείται τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Τεχεράνη, όπου βίωσε τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την ισλαμική ηγεσία μετά την επανάσταση του 1979, προτού σταλεί από τους γονείς της στην Ευρώπη για σπουδές και ξεκινήσει μια νέα ζωή μακριά από το Ιράν.
Η Μαρζάν Σατραπί ήταν μόλις εννέα ετών όταν ο Αγιατολάχ Χομεϊνί ανέλαβε την εξουσία το 1979 και κατέγραψε τις εμπειρίες της υπό το αυταρχικό καθεστώς στο «Περσέπολις». Το έργο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2007, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Βενσάν Παρονό, αποσπώντας το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών.
Πέρυσι, αρνήθηκε να παραλάβει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur), επικαλούμενη τη «υποκρισία» της Γαλλίας στις σχέσεις της με το Ιράν, αναφερόμενη και σε ζητήματα βίζας που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζαν Ιρανούς αντιφρονούντες να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 4 Ιουνίου μέσω δήλωσης στενών φίλων και της οικογένειάς της στο AFP. «Η Μαριάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου και της αγάπης της ζωής της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Marjane Satrapi Dies: Iranian-French 'Persepolis' & 'Radioactive' Director Was 56 https://t.co/QWm8cfcjFM— Deadline (@DEADLINE) June 4, 2026
Η Σατραπί γεννημένη στο Ιράν και γνωστή για την ανοιχτή κριτική της προς τη θεοκρατική κυβέρνηση, μετακόμισε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006.
Το δημοφιλές κόμικ «Περσέπολις» αφηγείται τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Τεχεράνη, όπου βίωσε τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την ισλαμική ηγεσία μετά την επανάσταση του 1979, προτού σταλεί από τους γονείς της στην Ευρώπη για σπουδές και ξεκινήσει μια νέα ζωή μακριά από το Ιράν.
Η Μαρζάν Σατραπί ήταν μόλις εννέα ετών όταν ο Αγιατολάχ Χομεϊνί ανέλαβε την εξουσία το 1979 και κατέγραψε τις εμπειρίες της υπό το αυταρχικό καθεστώς στο «Περσέπολις». Το έργο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2007, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Βενσάν Παρονό, αποσπώντας το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών.
Πέρυσι, αρνήθηκε να παραλάβει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur), επικαλούμενη τη «υποκρισία» της Γαλλίας στις σχέσεις της με το Ιράν, αναφερόμενη και σε ζητήματα βίζας που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζαν Ιρανούς αντιφρονούντες να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.
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