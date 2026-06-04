Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε στα 56 της η δημιουργός του «Περσέπολις» έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της

Ο σύζυγος της Μαριάν Σατραπί, Ματίας Ρίπα ήταν Σουηδός παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος και πέθανε στις 8 Απριλίου του περασμένου έτους. Σε σειρά πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό της Σατραπί στο Instagram, σχηματιζόταν το μήνυμα «Γιατί έχασα την αγάπη της ζωής μου». Λίγες ημέρες μετά την απώλειά του, στις 21 Απριλίου είχε αναρτήσει μία φωτογραφία του, πάνω στην οποία αναγραφόταν η ημερομηνία γέννησης και θανάτου του.

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Πέρυσι, αρνήθηκε να παραλάβει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur), επικαλούμενη τη «υποκρισία» της Γαλλίας στις σχέσεις της με το Ιράν, αναφερόμενη και σε ζητήματα βίζας που, όπως υποστήριξε, εμπόδιζαν Ιρανούς αντιφρονούντες να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.