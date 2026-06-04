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Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά στις Αχαρνές: Επτά συλλήψεις και ξήλωμα καλωδίων για ρευματοκλοπές
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμούς Ρομά στις Αχαρνές: Επτά συλλήψεις και ξήλωμα καλωδίων για ρευματοκλοπές
Ξηλώθηκαν 1.806 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Επτά συλλήψεις και αποξήλωση καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων το οποίο χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές ήταν ο απολογισμός αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς Ρομά στο Μενίδι το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντιμετώπιση φαινομένων ρευματοκλοπής. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση συνολικά 1.806 μέτρων παράνομων καλωδιώσεων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, καθώς και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επιπλέον, αφαιρέθηκαν έξι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πέντε άδειες οδήγησης.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Κατά των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντιμετώπιση φαινομένων ρευματοκλοπής. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση συνολικά 1.806 μέτρων παράνομων καλωδιώσεων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, καθώς και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επιπλέον, αφαιρέθηκαν έξι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πέντε άδειες οδήγησης.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Κατά των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.
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