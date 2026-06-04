Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών
SPORTS
Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ Basket League

Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών

Ο Ελληνοαμερικανός άσος εξακολουεί να παραμένει αμφίβολος και για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL

Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών
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Το βράδυ της Τετάρτης παρακολούθησε τις προσπάθειες των συμπαικτών του από τις θέσεις δίπλα από τον πάγκο, αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Game 2 της σειράς των τελικών της GBL.

Με τη σημερινή ημέρα να μην προσφέρεται για κανονική προπόνηση (το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο πρώτος αγώνς και την Παρασκεή 5/6 ο δεύτερος) ο Ντόρσεϊ υποβλήθηκε και πάλι σε θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την τενοντίτδα που τον ταλαιπωρεί και όπως όλα δείχνουν η απόφαση του προπονητικού τιμ του Ολυμπιακού για τη χρησιμοποίηση του ή όχι θα παρθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.
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