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Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών
Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών
Ο Ελληνοαμερικανός άσος εξακολουεί να παραμένει αμφίβολος και για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL
Το βράδυ της Τετάρτης παρακολούθησε τις προσπάθειες των συμπαικτών του από τις θέσεις δίπλα από τον πάγκο, αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Game 2 της σειράς των τελικών της GBL.
Με τη σημερινή ημέρα να μην προσφέρεται για κανονική προπόνηση (το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο πρώτος αγώνς και την Παρασκεή 5/6 ο δεύτερος) ο Ντόρσεϊ υποβλήθηκε και πάλι σε θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την τενοντίτδα που τον ταλαιπωρεί και όπως όλα δείχνουν η απόφαση του προπονητικού τιμ του Ολυμπιακού για τη χρησιμοποίηση του ή όχι θα παρθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.
Με τη σημερινή ημέρα να μην προσφέρεται για κανονική προπόνηση (το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο πρώτος αγώνς και την Παρασκεή 5/6 ο δεύτερος) ο Ντόρσεϊ υποβλήθηκε και πάλι σε θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την τενοντίτδα που τον ταλαιπωρεί και όπως όλα δείχνουν η απόφαση του προπονητικού τιμ του Ολυμπιακού για τη χρησιμοποίηση του ή όχι θα παρθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.
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