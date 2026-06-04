Το «καρφί» της Κόρα Σουμάχερ για τον γκέι γάμο του πρώην της Ραλφ: «Χρειάζεται χρόνο μέχρι να καταλάβουν όλοι»



Η σχέση και ο γάμος σε εκπομπές

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Η σχέση του Ραλφ και του Ετιέν σκιαγραφείται από τα τέσσερα επεισόδια του Sky Germany με τίτλο «Ralf & Etienne: Wir sagen Ja (Ραλφ και Ετιέν: Λέμε ναι).Στην εκπομπή, μιλούν για την αρχή της σχέσης τους. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε ο Ετιέν, πριν ο σύντροφός του αστειευτεί: «Εμένα μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο».Ο Ετιέν αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η αρχή ήταν δυσοίωνη, προσθέτοντας: «Του έστειλα δύο, τρία, όχι, πέντε μηνύματα, αλλά δεν πήρα ποτέ απάντηση». Το κανάλι κατέγραψε επίσης και τους δύο άνδρες να υποβάλλονται σε μπότοξ πριν το γάμο.