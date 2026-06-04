Το «καρφί» της Κόρα Σουμάχερ για τον γκέι γάμο του πρώην της Ραλφ: «Χρειάζεται χρόνο μέχρι να καταλάβουν όλοι»
Το «καρφί» της Κόρα Σουμάχερ για τον γκέι γάμο του πρώην της Ραλφ: «Χρειάζεται χρόνο μέχρι να καταλάβουν όλοι»
Ραλφ Σούμαχερ και Ετιέν Μπουσέ Κασάν παντρεύτηκαν στο δημαρχείο του Σαιν-Τροπέ - Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, λέει ο Ετιέν για τον Ραλφ - Το ζευγάρι καταγράφηκε να κάνει μπότοξ πριν την τελετή
Η πρώην σύζυγος του Ραλφ Σούμαχερ του έριξε... σπόντα σχετικά με τον γάμο του με άνδρα. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, αδελφός του πρωταθλητή της F1 Μίκαελ, παντρεύτηκε τον Ετιέν Μπουσέ Κασάν στο Σαιν-Τροπέ το Σαββατοκύριακο.
Ο 50χρονος Ραλφ παντρεύτηκε τον 36χρονο Ετιέν, 19 μήνες αφότου αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ήταν παντρεμένος με την Κόρα από το 2001 έως το 2015.
Η Κόρα δήλωσε στην Bild λίγο πριν τον γάμο του πρώην συζύγου της: «Λένε πάντα: Η αληθινή αγάπη βρίσκει πάντα τον δρόμο της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να καταλάβουν όλοι στην πίστα προς τα πού κατευθύνεται ο αγώνας. Παρ' όλα αυτά, σας εύχομαι τα καλύτερα για τον γάμο σας».
Η παρατήρησή της για το «προς τα πού κατευθύνεται ο αγώνας» φαινόταν να υπονοεί τη σεξουαλικότητα του πρώην συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 13 χρόνια και είχε έναν γιο, τον Ντέιβιντ, σύμφωνα με την Daily Mail. Μετά την αποκάλυψη του Ραλφ για την σεξουαλικότητά του, η σχέση με την πρώην σύζυγό του ήταν τεταμένη με την Κόρα να φτάνει στο σημείο να κάψει το νυφικό της.
Η ίδια είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στον Σουμάχερ να την αφήσει ήσυχη προκειμένου να «θεραπευτεί με ηρεμία» αφού είχε αντιδράσει έντονα στην αποκάλυψή του, ισχυριζόμενη ότι είχε «σπαταλήσει τα καλύτερα χρόνια της» μαζί του.
Όταν είχε γίνει για πρώτη φορά γνωστός ο γάμος του Ραλφ, η Κόρα δήλωσε ότι η ίδια και ο τότε σύντροφός της, Στίβεν Μπο Μπεκένταμ, χαιρόντουσαν για το ζευγάρι: «Ο Στίβεν και εγώ ευχόμαστε στον Ραλφ και τον Ετιέν, τα καλύτερα και πολλή ευτυχία». Η σχέση της έχει πλέον τελειώσει και είναι και πάλι ελεύθερη.
Ραλφ Σούμαχερ και Ετιέν Μπουσέ Κασάν παντρεύτηκαν στο δημαρχείο του Σαιν-Τροπέ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και οι δύο άνδρες φορούσαν κοστούμια με γαλάζιες γραβάτες. Ο γιος του Ραλφ, ο 24χρονος Ντέιβιντ, ήταν κουμπάρος του πατέρα του εκείνη την ημέρα, ενώ ο Κασάν συνοδευόταν από τη μητέρα του, Ελέν. Παρόντες ήταν στενοί συγγενείς και φίλοι.
Ο 50χρονος Ραλφ παντρεύτηκε τον 36χρονο Ετιέν, 19 μήνες αφότου αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ήταν παντρεμένος με την Κόρα από το 2001 έως το 2015.
Η Κόρα δήλωσε στην Bild λίγο πριν τον γάμο του πρώην συζύγου της: «Λένε πάντα: Η αληθινή αγάπη βρίσκει πάντα τον δρόμο της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να καταλάβουν όλοι στην πίστα προς τα πού κατευθύνεται ο αγώνας. Παρ' όλα αυτά, σας εύχομαι τα καλύτερα για τον γάμο σας».
Η παρατήρησή της για το «προς τα πού κατευθύνεται ο αγώνας» φαινόταν να υπονοεί τη σεξουαλικότητα του πρώην συζύγου της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 13 χρόνια και είχε έναν γιο, τον Ντέιβιντ, σύμφωνα με την Daily Mail. Μετά την αποκάλυψη του Ραλφ για την σεξουαλικότητά του, η σχέση με την πρώην σύζυγό του ήταν τεταμένη με την Κόρα να φτάνει στο σημείο να κάψει το νυφικό της.
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Η ίδια είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στον Σουμάχερ να την αφήσει ήσυχη προκειμένου να «θεραπευτεί με ηρεμία» αφού είχε αντιδράσει έντονα στην αποκάλυψή του, ισχυριζόμενη ότι είχε «σπαταλήσει τα καλύτερα χρόνια της» μαζί του.
Όταν είχε γίνει για πρώτη φορά γνωστός ο γάμος του Ραλφ, η Κόρα δήλωσε ότι η ίδια και ο τότε σύντροφός της, Στίβεν Μπο Μπεκένταμ, χαιρόντουσαν για το ζευγάρι: «Ο Στίβεν και εγώ ευχόμαστε στον Ραλφ και τον Ετιέν, τα καλύτερα και πολλή ευτυχία». Η σχέση της έχει πλέον τελειώσει και είναι και πάλι ελεύθερη.
Ραλφ Σούμαχερ και Ετιέν Μπουσέ Κασάν παντρεύτηκαν στο δημαρχείο του Σαιν-Τροπέ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και οι δύο άνδρες φορούσαν κοστούμια με γαλάζιες γραβάτες. Ο γιος του Ραλφ, ο 24χρονος Ντέιβιντ, ήταν κουμπάρος του πατέρα του εκείνη την ημέρα, ενώ ο Κασάν συνοδευόταν από τη μητέρα του, Ελέν. Παρόντες ήταν στενοί συγγενείς και φίλοι.
Ο γάμος
Μετά τον γάμο, έκαναν κρουαζιέρα στον κόλπο του Σαιν-Τροπέ με ένα ταχύπλοο που ανήκε παλαιότερα στον Έλτον Τζον. Στη συνέχεια το ζευγάρι έβαλε λευκά ρούχα και χόρεψε τον πρώτο χορό, ενώ έκοψαν την γαμήλια τούρτα που η οποία είχε βεγγαλικά στην κορυφή και ήταν πλαισιωμένη από δύο πύργους μακαρόν. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε έναν αριστοκρατικό ναυτικό όμιλο στην Κυανή Ακτή και οι γιορτές του γάμου διήρκεσαν τρεις ημέρες.
Ralf Schumacher's ex-wife aims thinly-veiled dig at him over F1's first gay wedding, as new photos emerge of Michael's brother, 50, marrying 36-year-old lover - and lavish after-party https://t.co/4GEoEazWZl— Daily Mail (@DailyMail) June 3, 2026
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Η σχέση του Ραλφ και του Ετιέν σκιαγραφείται από τα τέσσερα επεισόδια του Sky Germany με τίτλο «Ralf & Etienne: Wir sagen Ja (Ραλφ και Ετιέν: Λέμε ναι).
Η σχέση και ο γάμος σε εκπομπές
Στην εκπομπή, μιλούν για την αρχή της σχέσης τους. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε ο Ετιέν, πριν ο σύντροφός του αστειευτεί: «Εμένα μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο».
Ο Ετιέν αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η αρχή ήταν δυσοίωνη, προσθέτοντας: «Του έστειλα δύο, τρία, όχι, πέντε μηνύματα, αλλά δεν πήρα ποτέ απάντηση». Το κανάλι κατέγραψε επίσης και τους δύο άνδρες να υποβάλλονται σε μπότοξ πριν το γάμο.
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