Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου ανέβηκαν μαζί στη σκηνή πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, δείτε βίντεο

Γκάρι Μπάρλοου και έλαμψαν στο Royal Albert Hall. Ρόμπι Γουίλιαμς και οκαι έλαμψαν στο Royal Albert Hall.

Στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία επανενώθηκαν οΤα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993.Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu's Mental Health Trust.Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα», δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.