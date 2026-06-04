Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου ανέβηκαν μαζί στη σκηνή πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, δείτε βίντεο
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου ανέβηκαν μαζί στη σκηνή πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, δείτε βίντεο
Τα πρώην μέλη των Take That βρέθηκαν σε συναυλία της Lulu στο Λονδίνο και ερμήνευσαν το «Relight My Fire»
Στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία επανενώθηκαν ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου και έλαμψαν στο Royal Albert Hall.
Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993.
Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.
Δείτε βίντεο
Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu's Mental Health Trust.
Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.
«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα», δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.
Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασαν οι τρεις τους το 1993.
Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.
Δείτε βίντεο
@independentculture
A treat for all you Take That (and Lulu) fans.♬ original sound - Independent Culture
Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu's Mental Health Trust.
Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.
«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα», δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.
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