Η Τζένιφερ Λόπεζ διέψευσε τις φήμες για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν: Κάθε φορά που δουλεύω με κάποιον μου χρεώνουν σχέση μαζί του
Η Τζένιφερ Λόπεζ διέψευσε τις φήμες για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν: Κάθε φορά που δουλεύω με κάποιον μου χρεώνουν σχέση μαζί του
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στην ταινία «Office Romance» με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανό ειδύλλιο μεταξύ τους
Τέλος στις φήμες που τη θέλουν να είναι σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance» Μπρετ Γκόλντσταϊν έβαλε η Τζένιφερ Λόπεζ, τονίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τη συνδέουν ερωτικά με συνάδελφό της.
Οι δύο ηθοποιοί παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Today» και η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι έθεσε ευθέως το ερώτημα σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανό ειδύλλιο μεταξύ τους.
«Δεν υπάρχει φορά που να με δουν με κάποιον ή να συνεργάζομαι με κάποιον και να μην με συνδέσουν ερωτικά μαζί του», απάντησε η Λόπεζ, και ο Γκόλντσταϊν σχολίασε με χιούμορ: «Νομίζω ότι αν σταθείς δίπλα της, αυτό συμβαίνει». Τότε, η παρουσιάστρια ανταπάντησε αστειευόμενη: «Αυτό είναι που θα ήθελες να συμβεί», με τον ηθοποιό να προσθέτει: «Γι’ αυτό στέκομαι τόσο κοντά της όλη αυτή την ώρα».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Ωστόσο, η Γκάθρι επέμεινε στο θέμα, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση της τραγουδίστριας δεν ήταν ξεκάθαρη. «Εντάξει, αλλά θα πω ότι, επειδή είμαι εγώ και με ξέρεις, αυτή δεν ήταν απάντηση», της είπε. «Δεν ήταν απάντηση; Ήταν απάντηση!» αντέδρασε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει ανάλογες φήμες που τη συνέδεαν με τον Κέβιν Κόστνερ. «Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια», εξήγησε.
Η παρουσιάστρια επανήλθε, σχολιάζοντας ότι η σταρ βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τέτοιων δημοσιευμάτων επειδή είναι «μια γοητευτική και περιζήτητη, ελεύθερη γυναίκα». Στην τρίτη κατά σειρά ερώτηση για το αν υπάρχει σχέση μεταξύ τους στην πραγματική ζωή, η Λόπεζ απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν βγαίνουμε», με τον Γκόλντσταϊν να συμπληρώνει: «Σωστά». Αργότερα, όταν η Γκάθρι μπέρδεψε τις κάρτες με τις ερωτήσεις της και παραδέχτηκε ότι έχασε τη συγκέντρωσή της, η Λόπεζ σχολίασε γελώντας: «Προσπάθησες να μας φέρεις σε δύσκολη θέση και τελικά το κάναμε εμείς σε εσένα».
Δείτε το τρέιλερ του «Office Romance»
Οι φήμες για πιθανή σχέση ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας τους ρομαντικής κομεντί, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Ιουνίου. Στην ταινία, η Λόπεζ υποδύεται τη διευθύνουσα σύμβουλο Τζάκλιν Κρουζ, η οποία ερωτεύεται έναν νέο εργαζόμενο της εταιρείας της, τον Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ, ρόλο που ενσαρκώνει ο Γκόλντσταϊν.
Στην πρεμιέρα του φιλμ στη Νέα Υόρκη, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι η χημεία τους αναπτύχθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Από την πλευρά του, ο Γκόλντσταϊν αποκάλυψε ότι είχε εξαρχής την τραγουδίστρια και ηθοποιό στο μυαλό του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί τη σταρ κορυφαία στον χώρο των ρομαντικών κομεντί.
Οι δύο ηθοποιοί παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Today» και η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι έθεσε ευθέως το ερώτημα σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανό ειδύλλιο μεταξύ τους.
«Δεν υπάρχει φορά που να με δουν με κάποιον ή να συνεργάζομαι με κάποιον και να μην με συνδέσουν ερωτικά μαζί του», απάντησε η Λόπεζ, και ο Γκόλντσταϊν σχολίασε με χιούμορ: «Νομίζω ότι αν σταθείς δίπλα της, αυτό συμβαίνει». Τότε, η παρουσιάστρια ανταπάντησε αστειευόμενη: «Αυτό είναι που θα ήθελες να συμβεί», με τον ηθοποιό να προσθέτει: «Γι’ αυτό στέκομαι τόσο κοντά της όλη αυτή την ώρα».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
@todayshow
Jennifer Lopez and Brett Goldstein, who are co-starring in the new romcom "Office Romance," deny the rumors that they are dating in real life.♬ original sound - TODAY Show
Η παρουσιάστρια επανήλθε, σχολιάζοντας ότι η σταρ βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τέτοιων δημοσιευμάτων επειδή είναι «μια γοητευτική και περιζήτητη, ελεύθερη γυναίκα». Στην τρίτη κατά σειρά ερώτηση για το αν υπάρχει σχέση μεταξύ τους στην πραγματική ζωή, η Λόπεζ απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν βγαίνουμε», με τον Γκόλντσταϊν να συμπληρώνει: «Σωστά». Αργότερα, όταν η Γκάθρι μπέρδεψε τις κάρτες με τις ερωτήσεις της και παραδέχτηκε ότι έχασε τη συγκέντρωσή της, η Λόπεζ σχολίασε γελώντας: «Προσπάθησες να μας φέρεις σε δύσκολη θέση και τελικά το κάναμε εμείς σε εσένα».
Δείτε το τρέιλερ του «Office Romance»
Οι φήμες για πιθανή σχέση ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας τους ρομαντικής κομεντί, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Ιουνίου. Στην ταινία, η Λόπεζ υποδύεται τη διευθύνουσα σύμβουλο Τζάκλιν Κρουζ, η οποία ερωτεύεται έναν νέο εργαζόμενο της εταιρείας της, τον Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ, ρόλο που ενσαρκώνει ο Γκόλντσταϊν.
Στην πρεμιέρα του φιλμ στη Νέα Υόρκη, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι η χημεία τους αναπτύχθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Από την πλευρά του, ο Γκόλντσταϊν αποκάλυψε ότι είχε εξαρχής την τραγουδίστρια και ηθοποιό στο μυαλό του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί τη σταρ κορυφαία στον χώρο των ρομαντικών κομεντί.
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