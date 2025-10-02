ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Ρόμπι Γουίλιαμς Καλλιμάρμαρο Συναυλία

Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι επώνυμοι που παρακολουθούν τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Νίκος Κουρής, η Ζέτα Δούκα και ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι μερικοί από τους σελέμπριτις που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία του διάσημου τραγουδιστή

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Πλήθος κόσμου έχει «πλημμυρίσει» το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία Ρόμπι Γουίλιαμς. Ανάμεσα στους θεατές είναι και πολλοί επώνυμοι που βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να απολαύσουν το σόου του Βρετανού σταρ. Πριν από λίγο κατέφτασε και ο Γουίλιαμς στον χώρο, φορώντας κόκκινη φόρμα, καρό ζιπ κιλότ, ροζ καπέλο και παντόφλες.

Ο Νίκος Κουρής, η Ζέτα Δούκα, ο Νίκος Μουτσινάς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Δημήτρης Πανόπουλος είναι μερικοί από τους σελέμπριτις που δίνουν τα «παρών» στη μεγάλη συναυλία του διάσημου τραγουδιστή.

Δείτε τις φωτογραφίες
Ζέτα Δούκα
Νίκος Κουρής
Θοδωρής Μαραντίνης
Νίκος Μουτσινάς
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Δέσποινα Καμπούρη


Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
