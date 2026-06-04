Πέθανε η μητέρα της Πόπης Τσαπανίδου

Η κόρης της έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησης στο Instagram - «Σ ε λατρεύω και μια μέρα θα τα πούμε πάλι», έγραψε