Ολοκληρώνεται μετά από οκτώ χρόνια η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Διεύθυνση του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Ολοκληρώνεται μετά από οκτώ χρόνια η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη Διεύθυνση του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Η ΕΛΣ ανακοίνωσε ότι ο χορογράφος ολοκληρώνει στις 5 Ιουνίου τη θητεία του
Μετά από περίπου οκτώ χρόνια ολοκληρώνεται η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Ο χορογράφος είχε αναλάβει τη Διεύθυνση του Μπαλέτου το 2018, έπειτα από απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη. Από τότε παρέμεινε στη θέση αυτή για τρεις θητείες, έχοντας συνδέσει την παρουσία του με τη λειτουργία και την καλλιτεχνική πορεία του Μπαλέτου της ΕΛΣ τα τελευταία χρόνια.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η Εθνική Λυρική Σκηνή ευχαριστεί τον Κωνσταντίνο Ρήγο για τη συνεργασία και την προσφορά του.
Η ανακοίνωση της ΕΛΣ αναφέρει:
«Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες. H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ».
Ο χορογράφος είχε αναλάβει τη Διεύθυνση του Μπαλέτου το 2018, έπειτα από απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη. Από τότε παρέμεινε στη θέση αυτή για τρεις θητείες, έχοντας συνδέσει την παρουσία του με τη λειτουργία και την καλλιτεχνική πορεία του Μπαλέτου της ΕΛΣ τα τελευταία χρόνια.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η Εθνική Λυρική Σκηνή ευχαριστεί τον Κωνσταντίνο Ρήγο για τη συνεργασία και την προσφορά του.
Η ανακοίνωση της ΕΛΣ αναφέρει:
«Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες. H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ».
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