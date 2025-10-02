Χαλαρός και πολύχρωμος έφτασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, τραβούσε με το κινητό του την άφιξη του - Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χαλαρός και πολύχρωμος έφτασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, τραβούσε με το κινητό του την άφιξη του

Αμέσως έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια

Μόνο ένας εκκεντρικός σταρ όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα μπορούσε να φτάσει έτσι για τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο!

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.

Αμέσως έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.



