Χαλαρός και πολύχρωμος έφτασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, τραβούσε με το κινητό του την άφιξη του - Δείτε βίντεο

Μόνο ένας εκκεντρικός σταρ όπως ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα μπορούσε να φτάσει έτσι για τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο!Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κατέφταναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να πάρουν θέσεις, ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο στάδιο με ζιπ κιλότ, κόκκινη φόρμα και ροζ καπελάκι, αλλά και παντόφλες.Δείτε το βίντεο:Αμέσως έβγαλε το κινητό του για να καταγράψει το στάδιο πριν προχωρήσει στα παρασκήνια για να ετοιμαστεί για τη συναυλία.