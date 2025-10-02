Η Τζένη Θεωνά μετράει αντίστροφα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της - «Στον μήνα μας» έγραψε
Η Τζένη Θεωνά μετράει αντίστροφα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της - «Στον μήνα μας» έγραψε

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να υποδεχτεί στον κόσμο τον δεύτερο γιο του

Η Τζένη Θεωνά μετράει αντίστροφα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της - «Στον μήνα μας» έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Τζένη Θεωνά, καθώς είναι στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη ένα παιδί, τον μικρό Αρίωνα. Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά και την ανυπομονησία της με τους θαυμαστές της, η Τζένη Θεωνά έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός ανέβασε δύο φωτογραφίες με την οικογένειά της, που τους δείχνουν να παίζουν στην αυλή. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε: «Οκτώβρης. Στον μήνα μας. Καλό Μήνα σε όλους! Ό,τι περιμένετε εύχομαι να πραγματοποιηθεί με τον πιο μαγικό τρόπο».

Δείτε την ανάρτηση
Η Τζένη Θεωνά μετράει αντίστροφα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της - «Στον μήνα μας» έγραψε


Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Δήμος Αναστασιάδης είχε αποκαλύψει το φύλο του μωρού που περιμένουν, εξηγώντας πως θα είναι γιος. «Νιώθω φανταστικά που θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά. Η Τζένη είναι πέντε μηνών. Αρχές Οκτωβρίου περίπου θα έρθει το δεύτερο παιδί μας. Το λέμε το φύλο, είναι αγόρι. Θα έχουμε δυο αγοράκια», είχε πει ο τραγουδιστής.

Γεωργία Κοτζιά
