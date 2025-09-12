Η Τζένη Θεωνά ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της
Δείτε το στιγμιότυπο που μοιράστηκε η ηθοποιός με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media
Μια φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλιά δημοσίευσε στα social media η Τζένη Θεωνά λίγο πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον Δήμο Αναστασιάδη. Το ζευγάρι μετρά έντεκα χρόνια κοινής ζωής και έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο, τον έξι ετών Αρίωνα.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός ποζάρει φορώντας μπικίνι, ενώ έχει πιασμένα τα μαλλιά της πάνω. «Ακόμα γιορτάζω αυτή τη φουσκίτσα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Τον περασμένο Ιούνιο, η Τζένη Θεωνά είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι η γυναικολόγος της την είχε αποθαρρύνει σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού, ενώ εκείνη ήταν έγκυος - χωρίς να το γνωρίζει.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Buongiorno»: «Ήταν σοκαριστικό και φοβερά πληγωτικό και αισθάνθηκα, τολμώ να πω, ένα μικρό πένθος, ότι κάτι κλείνει. Ήταν και λίγο σκληρός ο τρόπος έτσι όπως ειπώθηκαν τα πράγματα, χωρίς πρόθεση. Με κατέβαλε πάρα πολύ. Πληγώθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα μία εβδομάδα εφιαλτική και σε μία εβδομάδα έκανα τεστ και ήμουν έγκυος. Ήταν φανταστικό, γιατί όταν μου τα έλεγε αυτά η συγκεκριμένη γιατρός ήμουν έγκυος».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
