Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης - Από το Μπαγκλαντές ο άτυχος 44χρονος
Τροχαίο δυστυχήμα με έναν 44χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο αναβάτη από το πατίνι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 44χρονος είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο και τον 44χρονο αναβάτη από το πατίνι.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία τύπου «Π»: Ξεκίνησε με καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα - Πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέες καταγγελίες για την 31χρονη καθηγήτρια που έκανε όργια με μαθητές: Αφού κάναμε σεξ κοιμήθηκα στο δωμάτιο των παιδιών της και αυτή με τον σύζυγό της
Viral στην Τουρκία η ψηφιακή καλλονή Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για παρουσιάστρια στο Champions League, δείτε φωτογραφίες
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία τύπου «Π»: Ξεκίνησε με καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα - Πότε θα χτυπήσει την Αττική
Νέες καταγγελίες για την 31χρονη καθηγήτρια που έκανε όργια με μαθητές: Αφού κάναμε σεξ κοιμήθηκα στο δωμάτιο των παιδιών της και αυτή με τον σύζυγό της
Viral στην Τουρκία η ψηφιακή καλλονή Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για παρουσιάστρια στο Champions League, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα