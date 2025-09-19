Τζένη Θεωνά - Δήμος Αναστασιάδης: Το baby shower που οργάνωσαν λίγο πριν έρθει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους
Τζένη Θεωνά - Δήμος Αναστασιάδης: Το baby shower που οργάνωσαν λίγο πριν έρθει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους
Το ζευγάρι σύντομα θα κρατάει στην αγκαλιά του τον δεύτερο γιο του
Σε λίγες ημέρες η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης θα κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους. Το ζευγάρι, που έχει ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Αρίωνα, μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας του.
Η ηθοποιός, που βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, διοργάνωσε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου ένα baby shower, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Μάλιστα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στα social media και πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ποζάρει δίπλα στον σύζυγό της και τους φίλους τους.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, αναφέρει: «Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!».
Δείτε την ανάρτηση
Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Δήμος Αναστασιάδης είχε αποκαλύψει το φύλο του μωρού που περιμένουν, εξηγώντας πως θα είναι γιος. «Νιώθω φανταστικά που θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά. Η Τζένη είναι πέντε μηνών. Αρχές Οκτωβρίου περίπου θα έρθει το δεύτερο παιδί μας. Το λέμε το φύλο, είναι αγόρι. Θα έχουμε δυο αγοράκια», είχε πει ο τραγουδιστής.
